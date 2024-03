Diablo IV su Xbox Game Pass dal 28 marzo

Xbox annuncia la disponibilità diDiablo IV, primo gioco di Activision Blizzard su Xbox Game Pass, in arrivo il28 marzo 2024 per tutti gli utenti Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Game Pass per Console su Xbox e PC.

In occasione dell’arrivo di Diablo IV su Game Pass, Xbox ha condiviso ulteriori dettagli sul titolo, come le istruzioni dettagliate per collegare l’account Battle.net al profilo Microsoft per la prima volta o come creare un account Battle.net per effettuare il collegamento .

Diablo IV è un GDR isometrico: i gamer possono sfruttare capacità, le potenti abilità e il celebre equipaggiamento per difendere la propria casa da demoni inferociti e orrori ultraterreni; i giocatori hanno la possibilità anche di scegliere tra 5 classi, ognuna con diverse abilità e talenti per adattare il gameplay al proprio stile di gioco preferito.