GTA Online: San Andreas Mercenaries ora disponibile

Unisciti ai mercenari più spericolati di Los Santos e riprenditi la città in GTA Online: San Andreas Mercenaries . Guida la lotta contro le forze della Merryweather Security vestendo i panni dei Los Santos Angels e scatenati in azioni di guerriglia esplosive e in raid ad alta quota per tutto lo stato.





Charlie Reed ha un CV impressionante: oltre a essere il meccanico aeronautico dell'hangar, è un ex militare con una significativa esperienza nell'assistenza a colpi perpetrati in tutta Los Santos nel corso degli anni. Da tempo lavora anche a un'operazione chiamata Progetto Overthrow , un attacco su più fronti alla Merryweather Security con l'obiettivo di scalzarla per sempre dalla sua posizione dominante.



Per come la vede Charlie, la Merryweather sta facendo soldi a palate, per cui derubarla con una serie di raid ad alta quota rappresenterebbe una vittoria sotto ogni aspetto per lui e per la sua operazione di contrabbando. Il Progetto Overthrow prevede sei nuove missioni per 1-4 giocatori, pensate per mettere seriamente alla prova le tue capacità di mercenario con attività di ricognizione e di recupero di prezioso equipaggiamento, audaci salvataggi e attacchi alla ben oliata macchina da guerra che è la Merryweather.



Il Progetto Overthrow si avvia dal nuovo Terminale Operativo del Mammoth Avenger, disponibile sul sito di Warstock Cache & Carry.



Dal nuovo terminale operativo è possibile avviare anche le tre audaci missioni private delle operazioni degli LSA . Ciascuna di esse fornirà un nuovo completo per il primo completamento e una selezione di obiettivi secondari per rendere il bottino finale ancora più ricco.



Tra gli obiettivi secondari: paracadutarsi col favore delle tenebre da un elicottero sul ponte di una portaerei, richiedere un bombardamento e usare un impulso elettromagnetico per mettere fuori uso un'installazione governativa. Le operazioni LSA possono essere avviate anche chiamando Charlie direttamente dal proprio iFruit una volta installato il terminale operativo.





È l'alba di un nuovo giorno per le operazioni di contrabbando: gli Hangar sono pronti per essere dotati di nuovi moduli e caratteristiche. Un hangar dotato di tutte le migliorie permette di parcheggiare e personalizzare l'Avenger, nonché di potenziare il proprio arsenale installando un'armeria per armi Mk II .



All’interno dell'hangar ci sono poi anche alcuni ex colleghi militari di Charlie: per esempio, puoi chiedere al pilota d'elicottero congedato con disonore nonché recente recluta dei Los Santos Angels Rooster McCraw di procurarti delle merci a un prezzo modico.



Nella proprietà troverai anche snack e armi raccoglibili gratuitamente per consentirti di approcciare al meglio eventuali combattimenti in vista, mentre se intendi affinare le tue abilità presso la Scuola di volo sarai felice di sapere che è ora comodamente raggiungibile proprio dall'hangar.



Quattro nuove missioni di recupero sono state aggiunte al portatile nell'hangar della Free Trade Shipping Co. insieme a tre nuove missioni di vendita : in questo nuovo vasto aggiornamento delle missioni di vendita di carichi aerei, dovrai anche nuotare in acque profonde e affrontare eserciti privati. Infine, i contrabbandieri che preferiscono l'abitacolo di una vettura a quello di un velivolo, potranno portare a termine missioni di vendita di carichi aerei senza mai staccare i piedi dal suolo: sarà sufficiente scegliere quale tipo di mezzi usare all'avvio della missione.





Nuovi miglioramenti per l'Avenger



Il Mammoth Avenger trova nuovi modi per mostrare la propria utilità. Ora non è più necessario disporre di un hangar o di una base operativa per possedere e utilizzare l'Avenger, che può essere consegnato direttamente alla propria posizione tramite la sezione Servizi del menu Interazione. Chi dispone di un hangar con officina, potrà personalizzare la propria fortezza volante con nuove modifiche di livello militare, tra cui mitragliatrici anteriori, missili, modulo stealth o un disturbatore di frequenze che può essere attivato mentre si usa il pilota automatico.



Il terminale operativo è invece una miglioria che consente di accedere al Progetto Overthrow e alle Operazioni dei Los Santos Angels descritti sopra. È possibile acquistarlo direttamente nell'hangar da Charlie o durante la personalizzazione dell'Avenger nel menu Modifiche di Charlie. Se ti va di unirti alla lotta ma non disponi di un hangar, puoi acquistare il terminale operativo durante la personalizzazione dell'Avenger tramite il sito di Warstock Cache & Carry.



Un'altra nuova, eccitante miglioria per l'Avenger è il Mammoth Avenger Thruster . Se hai lasciato la tua fortezza volante mobile in cielo con l'autopilota ma ti trovi a terra, puoi semplicemente richiamare il Mammoth Avenger Thruster sulla tua posizione tramite il menu Interazione. Avvicinati alla stiva di carico posteriore dell'Avenger e premi la levetta destra per salire a bordo.



NUOVI VEICOLI





Grotti Itali GTO StingerTT



La Grott Itali GTO StingerTT (sportiva) può vantare un illustre pedigree, essendo stata progettata su una base di figaggine esotica e decenni di innovazione italiana. Esponente della nuova generazione di auto di lusso da importazione è ora disponibile presso Legendary Motorsport e presso l’autosalone Luxury Autos.



Aggiorna la tua Grotti Itali GTO StingerTT facendo un salto da Imani nell'officina dell'Agenzia per dotarla di blindatura, mine anti tenuta, unità di controllo remoto e un disturbatore di frequenze.





Città mostruosa di Maibatsu



La reputazione del Maibatsu Monstrociti (fuoristrada) lo precede di diverse migliaia di chilometri. Si tratta di un SUV per famiglie che conduce una doppia vita da veicolo sportivo in grado di sottomettere qualsiasi tipo di terreno. Considerato per anni una vettura di culto in Giappone, è ora destinato a farsi strada nei cuori dei guidatori locali in men che non si dica.



Acquista il tuo Maibatsu MonstroCiti da Southern San Andreas Super Autos o all’autosalone di Luxury Autos ed equipaggialo con l'attrezzatura di Imani quali l'unità di controllo remoto e il disturbatore di frequenze.





Nuovi veicoli in più



L'aggiornamento di oggi introduce altri nuovi veicoli, dagli squadrati e muscolosi fuoristrada Declasse Walton L35 e Vapid Ratel ai furtivi F-160 Raiju (caccia) e Mammoth Streamer216 (aereo a elica) e tanti altri ancora.



Nelle prossime settimane, invece, a inondare gli autosaloni sarà la nuova generazione della Bravado Buffalo nelle sembianze dell' EVX . Inoltre, tutti i veicoli a tempo limitato di Los Santos Drug Wars (Weeny Issi Rally, Toundra Panthere, Karin Hotring Everon, Willard Eudora) sono ora disponibili per l'acquisto.



Nel frattempo, molti veicoli tra quelli meno acquistati sono stati rimossi dai cataloghi delle concessionarie per rendere più agile l'esperienza d'acquisto, ma non c'è da temere: li si potrà ottenere in altri modi, come per esempio la ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond.



Nuova arma: mitra tattico



Il nuovo mitra tattico rappresenta l'apice della tecnologia in fatto di armi da fianco: completamente automatico, caricatore supercapiente, adatto alle sparatorie da veicoli in corsa e di una potenza devastante. Acquistane uno dal Furgone delle armi e senti il peso del futuro nel palmo della tua mano.





E altro...



Questo aggiornamento introduce anche alcuni bilanciamenti nell'economia del gioco, degli aggiornamenti basati sul feedback di voi giocatori, numerosi aggiornamenti al Creatore e la nuova sezione della Carriera nel menu di pausa di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, grazie alla quale sarà possibile tenere traccia dei propri progressi nella moltitudine di attività criminali di GTA Online. Leggi le note d’aggiornamento complete per maggiori dettagli.



Durante l'estate, introdurremo nuovi veicoli ed eventi dinamici in Freemode con il ritorno delle rapine ai furgoni blindati. Inoltre, tra poche settimane prenderà il via una battaglia su vasta scala sull'isola di Cayo Perico.





GTA+



Abbonati a GTA+ e celebra l'inaugurazione del Vinewood Club , che offre servizi premium a chi ama la bella vita a Los Santos. Gli abbonati potranno godere dei seguenti vantaggi fino al 19 luglio:





Nuovo fuoristrada Maibatsu MonstroCiti

Nuovo terminale operativo dell'Avenger

Vernice per cerchioni Camaleonte perla crema e blu/verde cangiante

50% di GTA$ e RP in più sulle missioni del Progetto Overthrow

40% di sconto sulla postazione del Mammoth Thruster, sulle mitragliatrici anteriori e sul modulo missili dell'Avenger

E molto altro ancora, tra cui il bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile. Per i dettagli completi sui vantaggi, ti rimandiamo al sito di GTA+.

