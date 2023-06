Metal: Hellsinger - DLC Essential Hits

Annienta i nemici sulle note di Muse, Gorillaz, Depeche Mode e tanti altri in Metal: Hellsinger!







L’age rating di Metal: Hellsinger verrà aumentato da PEGI-13 a Mature a causa degli argomenti trattati in alcuni testi delle nuove canzoni presenti nel DLC Essential Hits.







Metal: Hellsinger, FPS ritmico in chiave heavy metal di The Outsiders e Funcom, in collaborazione con il Visual Media Licensing team di Warner Music Group, porta oggi in-game un nuovo pacchetto con 8 nuovi incredibili canzoni. L’Essential Hits Pack contiene, per la prima volta in assoluto, brani di iconiche band che hanno dominato le classifiche internazionali in diversi generi. A causa dei testi dei singoli presenti, Metal: Hellsinger aumenterà l’age rating da PEGI-13 a Mature. L’Essential Hits Pack è disponibile da ora al prezzo di 9,99 €.





Inoltre, per tutti coloro che vogliono sperimentare il frenetico gameplay e l’avvincente trama del gioco, ma non sono fan del metal, è disponibile la nuova Music Edition. Questo Bundle propone il gioco base e l’Essential Hits Pack a prezzo scontato, permettendovi di attraversare l’inferno al ritmo di alternative rock, EDM, e pop.



Immergetevi ora nell'Inferno per far sì che le orde demoniache temano i ritmi familiari di Gorillaz, Icona Pop, Muse, Depeche Mode, Disturbed, Galantis, Paramore e DVBBS & Borgeous.

La musica è il cuore pulsante del gameplay di Metal: Hellsinger. Spara, colpisci e muoviti a ritmo di musica per infliggere danni sempre più ingenti e scatenare l'ultimate della tua arma. Grazie alla personalità delle nuove canzoni, ogni fase del gioco assume un'atmosfera e un flow del tutto nuovi.

L'aggiornamento gratuito 1.7 arriva insieme all'Essential Hits Pack, portando vari bilanciamenti, correzioni di bug, supporto a Nvidia Reflex e un reset completo delle classifiche.

L’Essential Hits Pack e Music Edition sono ora disponibili su PC, PlayStation 5, e Xbox X|S.

