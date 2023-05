In Metal: Hellsinger le hit delle più grandi band del mondo

Per la prima volta, preparatevi a giocare a Metal: Hellsinger con la musica delle più grandi band del mondo!



Il 13 giugno, Metal: Hellsinger si spinge per la prima volta oltre i confini del Metal con un pacchetto musicale senza precedenti.



Funcom e The Outsiders sono liete di annunciare l’Essential Hits pack, che amplierà – per la prima volta in assoluto - pluripremiata colonna sonora originale di Metal: Hellsinger con le hit più famose di alcune delle più grandi band del mondo. Il pacchetto Essential Hits uscirà il 13 giugno e includerà otto canzoni di diversi generi.

Metal: Hellsinger è un FPS ritmico heavy metal di Funcom e The Outsiders che vi porterà in un'epica missione per reclamare la vostra voce dal diavolo in persona. Immergetevi nel ritmo della colonna sonora e affrontate l'inferno a tempo di musica.

Presto le orde demoniache dell'inferno impareranno a temere il ritmo delle hit di diversi generi; il mosh pit accoglie tutti.

Con il 97% di valutazioni positive su Steam e nove premi e nomination, Metal: Hellsinger ha catturato l'attenzione anche di coloro che non amano il metal. Per loro, il pacchetto Essential Hits è l'occasione perfetta per sperimentare l'esaltante ritmo del gioco.

Per i veterani invece, è un'occasione per vedere gli Inferi sotto una nuova luce e per massacrare demoni al ritmo di una gamma ancora più ampia di musiche.

Il 13 giugno, Metal: Hellsinger apre le porte dell'Inferno alle otto nuove canzoni del pacchetto Essential Hits.

