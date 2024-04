TEKKEN 8 oltre a Lidia Sobieski, il secondo personaggio scaricabile

TEKKEN 8ha svelato la sua roadmap per i prossimi mesi, che includerà alcuni adeguamenti alle battaglie, una serie di aggiunte gratuite e un secondo personaggio scaricabile, Lidia Sobieski.

A partire da questa primavera, saranno effettuati alcuni adeguamenti alle battaglie grazie al costante lavoro del team di sviluppo per migliorare il bilanciamento del gioco, nonché l'esperienza dei giocatori.

Inoltre, questa estate, saranno pubblicati i primi aggiornamenti gratuiti, tra cui il lancio di un nuovo stage, il Seaside Resort, con l'introduzione anche della modalità Fotografia.

In autunno, sarà disponibile gratuitamente una nuova storia, che coinvolgerà Eddy Gordo. Successivamente, saranno aggiunte ulteriori modalità, come Ghost vs. Ghost o la Online Practice.

Ultimo ma non meno importante, il primo ministro della Polonia, Lidia Sobieski, farà il suo ritorno inTEKKEN 8. Sarà disponibile da questa estate con l'accesso anticipato per i possessori del Character Year 1 Pass.

Per il trailer del gioco:

https://youtu.be/dIhkOxbCiqs

Dopo l'EVO Japan, il TEKKEN WORLD TOUR continua con i giocatori di tutto il mondo impegnati a competere per guadagnare punti e cercare di conquistare un posto nelle finali. Tutti i dettagli sul TEKKEN WORLD TOUR sono disponibiliqui.

Sviluppato da Bandai Namco Studios Inc.,TEKKEN 8 sfrutta tutta la potenza dell'Unreal Engine 5 per offrire battaglie ancora più avvincenti e personaggi rimodellati con fantastici dettagli, oltre a nuove ambientazioni dinamiche e distruttibili.

TEKKEN 8 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.