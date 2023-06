Coppa eFootball Italia celebra la conclusione della prima stagione

Sette mesi fa, Konami Digital Entertainment B.V. pubblicava un teaser trailer che recitava semplicemente: Sta arrivando una rivoluzione negli eSports italiani . Oggi abbiamo assistito alla conclusione di un torneo eSports nuovo e innovativo: la “Coppa eFootball Italia”.

Domenica 30 aprile, in occasione della Gran Finale al Napoli COMICON, il Milan si è aggiudicato la vittoria in un'avvincente finale contro la Roma. Con oltre 600.000 spettatori online per la finale, la “Coppa eFootball Italia” ha conquistato un vasto pubblico, sia all'interno sia all'esterno della nazione ospitante.

KONAMI è stata protagonista al Napoli COMICON con numerosi appuntamenti dal vivo, attività calcistiche ed eventi eFootball™ che si sono svolti durante i quattro giorni del festival. Questo è stato il culmine dell’innovativo progetto caratterizzato da numerosi appuntamenti e attivazioni, tra cui: reveal ufficiale alla Milan Games Week accompagnato da attività esclusive durante i tre giorni della manifestazione; una serie di seminari per le giovanili che ha coinvolto la Primavera dei club partner; un torneo aperto ai fan conosciuto come “KONAMICI”; una miniserie su YouTube – “Coppa eFootball Italia Show” – dedicata al progetto; e le fasi offline dei gironi live a Milano pochi giorni prima della trasferta a Napoli.







I risultati

Avendo raggiunto i quarti di finale grazie al piazzamento nei gironi, il Milan si è qualificato automaticamente per le semifinali, mentre i sei club rimanenti si sono affrontati nei turni successivi.



L'Atalanta ha sconfitto la Lazio nello scontro diretto, mentre l'Inter ha ribaltato un’iniziale battuta d'arresto con una vittoria sui ragazzi del Napoli e la Roma ha superato il Monza definendo così le quattro semifinaliste.



Nelle semifinali, Milan e Roma si sono aggiudicate il passaggio del turno conquistando la vittoria per 2-0 al meglio delle tre, dando vita a un'incredibile finale.



Nella Grand Final, dopo aver vinto le prime due partite al meglio delle cinque, il Milan è stato rimontato dalla Roma che è riuscita a riportare il risultato sul 2-2 dopo due serrati match ai rigori. Tuttavia, il Milan, rappresentato dal duo Carmine Liuzzi (pro-player eSports) e Francesco Sirianni (vincitore del KONAMICI), ha ottenuto una vittoria al quinto match aggiudicandosi infine l’ambito titolo di campioni.



Un investimento per il futuro del gaming

Come Official Football Video Game partner dell’AC Milan, KONAMI lavorerà al fianco del club per creare una struttura multimediale, in modo che le future generazioni Rossonere possano continuare a migliorare e consolidare le proprie abilità e il proprio interesse per il mondo eSports.



Questa struttura sarà realizzata in collaborazione con il partner ufficiale della “Coppa eFootball Italia” - Open Fiber.



Con il successo dei seminari per le giovali a dicembre e l'incredibile storia di Antonio Gala del Milan che, segnando con la sua controparte in-game, è entrato a far parte della squadra di tre elementi che contraddistingueva il torneo, questa struttura farà parte dell'eredità della “Coppa eFootball Italia”.



Da aspirante a professionista

La “Coppa eFootball Italia” ha visto nascere grandi storie individuali, ma poche sono paragonabili a quella di Francesco 'Frankino' Sirianni. Giocatore appassionato di eFootball™ da anni, Sirianni ha dominato la classifica KONAMICI per l'AC Milan e ha conquistato il titolo entrando in perfetta sintonia con il pro-player Carmine Liuzzi.



Questo ha motivato il club a offrire a Sirianni l'opportunità di unirsi alla propria squadra eSports per partecipare alle restanti fasi dell’eFootball™ Championship Pro 2023.



Sirianni ha fatto il suo debutto nella sesta settimana di gioco, quando il Milan ha raggiunto con successo le fasi a eliminazione diretta del torneo.







Naoki Morita, Presidente di Konami Digital Entertainment B.V., ha dichiarato: “Coppa eFootball Italia è stato un progetto importante per KONAMI. Grazie alle nostre collaborazioni con alcuni tra i migliori club italiani, abbiamo creato qualcosa in grado di includere differenti attività, eventi e opportunità. Siamo orgogliosi di aver lavorato con tutti i nostri club partner italiani e ci congratuliamo in modo particolare con l'AC Milan per la sua vittoria” .



Casper Stylsvig, AC Milan’s Chief revenue Officer, ha commentato : "Siamo felici e orgogliosi di essere il primo club a vincere la Coppa eFootball Italia, un'importante pietra miliare nella nostra strategia eSports. Come club innovativo, siamo entusiasti di continuare a lavorare al fianco di KONAMI per poter costruire su questo successo e consolidare una grande sinergia, favorendo il successo di entrambe le realtà".



Cos’è la “Coppa eFootball Italia”?

“Coppa eFootball Italia” – powered by Open Fiber – è un nuovo torneo eSports che riunisce i sette club partner del roster KONAMI: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli.



Il torneo ha visto tre diverse tipologie di giocatori unire le forze in un’unica squadra per rappresentare ciascuno dei club in gara. Un giocatore selezionato delle squadre giovanili dei club coinvolti, un pro-player che fa attualmente parte della squadra eSports del club e un tifoso del club selezionato da un torneo di qualificazione online, il "KONAMICI".