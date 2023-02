Open Fiber è sponsor della Coppa eFootball Italia

OPEN FIBER ADERISCE ALLA COPPA eFootball ITALIA COME NUOVO SPONSOR DEL TORNEO



Il più grande fornitore italiano di infrastrutture a banda larga instaura un forte legame con la campagna di KONAMI "Coppa eFootball Italia".Konami Digital Entertainment è orgogliosa di annunciare di aver scelto l'azienda italiana di telecomunicazioni Open Fiber come sponsor ufficiale della Coppa eFootball Italia. In questo modo Open Fiber diventa il primo e principale partner dell'ultima iniziativa di KONAMI in ambito eFootball™.Open Fiber sarà parte integrante della Coppa eFootball Italia e sarà visibile in-game durante il torneo KONAMICI, oltre a contribuire al montepremi finale destinato alla realizzazione di una gaming zone multimediale all'avanguardia che sarà installata nelle strutture giovanili del club vincitore.Chi è Open Fiber?Fondata nel 2015, Open Fiber in collaborazione con KONAMI è accolta come simbolo della natura universale della Coppa eFootball Italia e del torneo KONAMICI.Cos’è la “Coppa eFootball Italia”?Coppa eFootball Italia è un nuovo torneo eSports che riunisce i sette club partner del roster KONAMI: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli.Il torneo vedrà tre diverse tipologie di giocatori unire le forze in un’unica squadra per rappresentare ciascuno dei club in gara. Un giocatore selezionato delle squadre giovanili dei club coinvolti, un pro-player che fa attualmente parte della squadra eSports del club e un tifoso del club selezionato da un torneo di qualificazione online, il KONAMICI.Andrea Falessi, External Relations Director of Open Fiber, ha dichiarato:Informazioni su eFootballeFootball™ è il rebranding della popolare serie calcistica di KONAMI "PES". Il cambiamento ha segnato un grande passo in avanti: nuovo marchio, nuovo motore di gioco, nuovi progressi nel gameplay e rimodulazione del titolo con la formula "free-to-play" su tutti i dispositivi compatibili.eFootball è una piattaforma in continua evoluzione con l'obiettivo di massimizzare il divertimento e l'accessibilità per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Altre News per: openfibersponsordellacoppaefootballitalia