Coppa eFootball Italia - confermati i sette team

Dopo cinque mesi, la Coppa eFootball Italia - powered by Open Fiber - entra nelle fasi finali. La prima edizione del nuovissimo progetto eFootball eSports di Konami Digital Entertainments B.V. sta per raggiungere il proprio apice, i sette club in gara hanno completato i processi di selezione e possono ora finalizzare il team da tre elementi che li rappresenterà nel torneo. Cos’è la “Coppa eFootball Italia”?

"Coppa eFootball Italia" è un nuovo torneo eSports che riunisce i sette club partner del roster KONAMI: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli. Il torneo vedrà tre diverse tipologie di giocatori unire le forze in un’unica squadra per rappresentare ciascuno dei club in gara. Un giocatore selezionato delle squadre giovanili dei club coinvolti, un pro-player che fa attualmente parte della squadra eSports del club e un tifoso del club selezionato da un torneo di qualificazione online, il "KONAMICI". Chi competerà nel torneo per ognuno dei club?

Dopo la conclusione dei tornei KONAMICI a marzo 2023 e i processi di selezione nelle giovanili, che si sono svolti tra dicembre 2022 e gennaio 2023, ognuno dei sette club in gara ha confermato il proprio roster. AC Milan

Pro-player: Carmine Liuzzi

Calciatore delle giovanili: Antonio Gala

Vincitore torneo KONAMICI: Francesco Sirianni



FC Internazionale Milano

Pro-player: Arda Yildiz

Calciatore delle giovanili: Tommaso Guercio

Vincitore torneo KONAMICI: Raffaele Pagliuca



Atalanta BC

Pro-player: Umberto Frusciano

Calciatore delle giovanili: Tommaso Del Lungo

Vincitore torneo KONAMICI: Raffaele Galliano



SSC Napoli

Pro-player: Emiliano Spinelli

Calciatore delle giovanili: Enrico Giannini

Vincitore torneo KONAMICI: Luca Longobardi



AC Monza

Pro-player: Loris Iezzi

Calciatore delle giovanili: Marco Buonaiuto

Vincitore torneo KONAMICI: Carlo Mastrodonato



SS Lazio

Pro-player: Loris Gambaretto

Calciatore delle giovanili: Giordano Rossi

Vincitore torneo KONAMICI: Yuri Bacoli



AS Roma

Pro-player: Adrian Urma

Calciatore delle giovanili: Edoardo Busca

Vincitore torneo KONAMICI: Renzo Lodeserto Sarà fondamentale per queste squadre riunirsi e allenarsi sotto la guida dei loro pro-player. Questo mese, aprile 2023, vedrà i team sfidarsi nelle fasi a gironi per definire la posizione in classifica, prima di essere sorteggiati per i quarti di finale. I quarti di finale, le semifinali e la Grand Final si svolgeranno tutti dal vivo al Napoli COMICON sabato 29 e domenica 30 aprile. Saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Twitch di eFootball: sintonizzatevi per seguire l’evento e scoprire i primi campioni della Coppa eFootball Italia.

Aggiungete al vostro Dream Team la special edition delle leggende dei club partecipanti alla Coppa eFootball Italia!

Non limitatevi a guardare la Coppa eFootball Italia, vivetela! Ci saranno due periodi di campagna all'interno di eFootball™, Per celebrare il meglio di questa nuova avventura, in eFootball™ sarà presentata una campagna esclusiva disponibile in due periodi distinti. "Coppa eFootball Italia Tour Event" si svolgerà due volte tra il 6 e il 13 aprile. Effettuate il log-in a eFootball™, completate le sfide e vincete preziose ricompense in-game! Inoltre, sarà disponibile un set di 6 carte Epic in edizione speciale, una per club.

Queste carte Epic celebreranno una leggenda di ogni club, tra cui:

AC Milan – Massimo Ambrosini

Inter Milan – Iván Zamorano

AS Roma – Cafu

SS Lazio – Marcelo Salas

Atalanta – Filippo Inzaghi

SSC Napoli – Fabio Cannavaro Le carte Epic e le campagne saranno disponibili in tutto il mondo. Guadagnate 500 punti eFootball™ grazie alla campagna di visualizzazione della Coppa eFootball Italia Show

Potrete guadagnare ancora molto dalla Coppa eFootball Italia! Effettuando il log-in a eFootballtra il 7 e il 12 aprile, cliccando sul banner dedicati, potrete visualizzare la premiere dell’episodio 5 di Coppa eFootball Italia Show e ottenere immediatamente 500 punti eFootball. Scoprite gli episodi precedenti della serie qui.