GANGS OF SHERWOOD IN USCITA IL 19 OTTOBRE

NACON e Appeal Studios sono lieti di annunciare che il gioco d'azione e avventura cooperativo Gangs of Sherwood sarà disponibile il 19 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sono inoltre state condivise nuove informazioni sul gioco, tra cui la grafica principale del gioco, il suo nuovo logo e un nuovo video di gameplay che mostra l'intensità del suo combattimento spettacolare, che può essere vissuto da solo o con un massimo di quattro giocatori in cooperativa.





Il nuovo video di gioco evidenzia due personaggi giocabili in Gangs of Sherwood: Robin Hood e Friar Tuck. Il leggendario arciere Robin Hood eccelle nei combattimenti a distanza sparando rapidamente raffiche di frecce che possono levitare in aria prima di suonare i nemici. Per quanto riguarda Frate Tuck, ha un fisico forte e tozzo, il che significa che può impugnare una pesante mazza che infligge danni significativi ai nemici in corpo a corpo mentre si protegge con il suo scudo energetico. Il nuovo video di gameplay porta gli spettatori nei primi livelli del gioco, dove i nostri eroi vengono braccati dall'esercito dello sceriffo di Nottingham per le strade di Locksley e devono affrontare il loro primo potente boss.





Gangs of Sherwood è un gioco di azione e avventura cooperativo da 1 a 4 giocatori con un gameplay frenetico e un'elevata rigiocabilità in un mondo reinventato basato sulla leggenda di Robin Hood. Sfruttando i poteri della Pietra filosofale, gli eserciti dello sceriffo di Nottingham hanno accumulato un potere incalcolabile e stanno opprimendo il popolo inglese più che mai. In un'esclusiva versione fantascienza della leggenda di Robin Hood, il gioco presenta combattimenti esplosivi, combo spettacolari e gameplay cooperativo per gli appassionati di epiche battaglie e sfide in ambienti mozzafiato.





Caratteristiche del gioco:





4 PERSONAGGI ICONICI GIOCABILI – Scegli tra Robin, Maid Marian, Friar Tuck e Little John, quattro eroi leggendari con diversi stili di combattimento e completamente personalizzabili.

UN'AVVENTURA INDIMENTICABILE - Dalla foresta di Sherwood alla fortezza volante dello sceriffo di Nottingham, orde di nemici cercheranno di ostacolarti. Sventa i piani del tiranno e combatti formidabili soldati in ambienti mozzafiato all'interno di una versione fantascientifica reinventata di un mondo ben noto.

AZIONE COOPERATIVA FINO A 4 GIOCATORI – Attacchi sempre più spettacolari e sinergizza con altri membri della tua squadra per realizzare combo devastanti.





Gangs of Sherwood uscirà il 19 ottobre su PlayStation5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games



