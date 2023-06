La Stagione 3 di DRAGON BALL: THE BREAKERS disponibile!

Scopri la Stagione 3 diDRAGON BALL: THE BREAKERS con tutti i suoi nuovi contenuti e personaggi, ora disponibili!

La Stagione 3 diDRAGON BALL: THE BREAKERS include un nuovo Razziatore, nuove skin per i Sopravvissuti, oltre a transphere aggiuntive e ulteriori oggetti di personalizzazione. Inizia giocando nei panni di Dende, Re Kai e la chiaroveggente Baba nella Stagione 3 di DRAGON BALL: THE BREAKERS!

E arriva a controllare la Squadra Ginew, un gruppo di Razziatori che vagherà per le Fratture temporali della Stagione 3!

Prima fase: Guldo

Anche se Guldo non ha abilità di ricerca, i suoi super attacchi "Arresto del tempo" e "Paralisi" possono bloccare i movimenti dei Sopravvissuti e aiutarti a rintracciarli!

Seconda fase: Recoome

Nei panni di Recoome, puoi usare uno scouter che ti aiuterà a cercare i Sopravvissuti! Insieme ai suoi super attacchi e ai suoi attacchi ravvicinati, non ti sfuggirà più alcun Sopravvissuto.

Terza fase: Jeice & Burter

I due Razziatori Jeice e Burter collaboreranno aiutandoti nei tuoi attacchi. Le loro abilità "Purple Comet Crash" e "Crusher Ball" sono due super attacchi ad ampio raggio, che ti consentiranno di eliminare un intero gruppo di Sopravvissuti!

Quarta fase: Capitano Ginew

Il quarto livello ti consente di controllare Capitano Ginew che può potenziare le proprie statistiche in base ai membri delle fasi che hai raggiunto, riempiendo il loro indicatore di evoluzione! Il passaggio a Guldo aumenterà i PS di Ginew, passando a Recoome aumenterai i danni, mentre cambiando in Jeice & Burter aumenterai la velocità di movimento!

Con la famigerata abilità di Ginew, "Body Change", potrai cambiare il tuo corpo con quello di un qualsiasi Sopravvissuto.

Nella Stagione 3 diDRAGON BALL: THE BREAKERS ci saranno anche nuove transphere:

Gohan (Teen, Super Saiyan 2): "La pagherete cara!". Quando equipaggiata, alcune anime fluttuanti compariranno nel punto in cui gli alleati sono stati sconfitti. Ottenere queste anime consente di aumentare l'ammontare dell'indicatore del limite, nonché quello dei danni inflitti.

Bardock (Super Saiyan): "Il potere di cambiare il futuro ". Questa abilità aumenta l'indicatore del limite dell'Ultimate Dragon Change portandolo al livello 4. Inoltre, l'abilità attiva "Instant Descent" può essere usata quando si è in aria per atterrare subito.

Goten (Super Saiyan): "Giovane talento ". L'abilità aumenta i danni subiti, ma impedisce di barcollare o di essere spazzati via durante una schivata mentre si è attivato il Dragon Change.



Scopri tutti i nuovi contenuti disponibili e la Squadra Ginew al completo in questo nuovo trailer:

https://youtu.be/WhPgSLRjkU8







La Squadra Ginew, Dende e Re Kai sono disponibili anche singolarmente nel negozio del gioco tramite i gettoni TP. Inoltre, combinando i tre personaggi si otterrà anche il "Raider and Survivor Skin Set". La chiaroveggente Baba si può ottenere sbloccando il livello del drago 50.

Oltre ai nuovi personaggi, nel negozio del gioco saranno aggiunti nuovi oggetti di personalizzazione e molti altri contenuti.

Nel gioco sarà disponibile anche una nuova mappa "Snowy Mountain" come aggiornamento gratuito.

Il gioco è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC , oltre a essere compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.





