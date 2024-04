Mortal Kombat 1 Stagione 5: Tempeste adesso disponibile

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer diMortal Kombat 1 incentrato sul lancio della Stagione 5: Tempeste, una nuova stagione di contenuti basati sull'arrivo di Raiden come boss principale della modalità Invasioni. LaStagione 5: Tempeste presenta nuove sfide, elementi della storia, battaglie contro i boss e ricompense, incluse nuove skin dei personaggi -Johnny Cage Tecnico luci, Scorpion Sovraccarico improvviso, Liu Kang Divinità voltaica, Liu Kang Anima elettrica,Generale Shao Guerriero voltaico, Sub-Zero Carico di Ghiaccio, Kung Lao Coraggio magnetico,Rain Mago luccicante, Raiden Corrotto dal male e molte altre - ottenibili attraverso Invasioni e Lega Kombat. La Stagione 5: Tempeste sarà disponibile fino al 4 giugno.

Iltrailer di Mortal Kombat 1 – Stagione 5: Tempesteè disponibile qui: https://youtu.be/JsOwL_j2w0Y

È adesso disponibile ancheErmac, il più recente kombattente scaricabile (DLC) a unirsi al roster, in arrivo in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack di Mortal Kombat 1 e disponibile per tutti dal 23 aprile. I fan possono dare un'occhiata al gameplay di Ermac, al prossimo combattente Kameo Mavado (disponibile a maggio 2024) e al contenuto stagionale in arrivo nel Kombat Kast di questa settimana.

Inoltre, dal 22 al 29 aprile saranno disponibili attraverso i drop di Twitch esclusive ricompense perMortal Kombat 1, tra cui le palette cromatiche Minuto bollente e Rivoltella martellante per Scorpion, Inferno sacro e Ammazza tempo per Ashrah, Malattia debilitante e Spettatore accanito per Baraka. Per ulteriori informazioni sui drop di Twitch di Mortal Kombat 1, vai qui.

Mortal Kombat 1è il più recente capitolo dell'acclamato franchise di videogiochi Mortal Kombat sviluppato dal team di NetherRealm Studios. Con l’introduzione di un universo diMortal Kombat rinato e con gli epici eroi e antagonisti reinventati come mai prima d'ora,Mortal Kombat 1 offre un ampio cast di combattenti leggendari con un passato completamente rivisto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Nitara e Reiko, insieme a una schiera di combattenti Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri.

IlKombat Pack di Mortal Kombat 1 include la skin del personaggio di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (già disponibile) e una settimana di accesso anticipato per i personaggi aggiuntivi giocabili Omni-Man (già disponibile), Quan Chi (già disponibile), Peacemaker (già disponibile), Ermac (disponible ora in accesso anticipato), Homelander e Takeda Takahashi, oltre a cinque combattenti Kameo DLC (le date di lancio dei personaggi e dei Kameo in arrivo sono ancora da confermare). IlKombat Pack è già disponibile come parte di Mortal Kombat 1 Premium Edition o può essere acquistato separatamente.

Mortal Kombat 1

è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).