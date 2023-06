Sony presenta le nuove schede di memoria ad alte prestazioni CFexpress

Tipo A Serie M CEA-M1920T e CEA-960T





Le compatte e ultra-resistenti schede di memoria CFexpress Tipo A, ad alte prestazioni e alta capacità, esaltano ulteriormente la compattezza e le funzioni avanzate della serie Alpha di Sony



Sony presenta oggi due nuove schede di memoria CFexpress Tipo A serie CEA-M, CEA-M1920T e CEA-960T, conformi agli standard CFexpress 2.0 e VPG200, che offrono un’alta capacità di 1920 GB e 960 GB. Oltre al valore VPG200 che garantisce video stabili senza cali di frame rate, queste schede offrono resistenza alla flessione e agli urti da caduta e sono sigillate contro la polvere e l’umidità per assicurare la massima affidabilità in condizioni ambientali estreme. Queste schede di memoria compatte ad alte prestazioni sono ideali per i professionisti che cercano elevata capacità e un funzionamento pratico e affidabile.



CEA-M1920T (1920 GB) e CEA-960T (960 GB) offrono la sicurezza di riprese di durata più lunga[i] sul set e hanno le capacità più alte in assoluto tra le schede di memoria CFexpress di Tipo A compatibili con gli standard VPG[ii]: non dovrai più preoccuparti di esaurire lo spazio di memoria. Queste schede offrono capacità in abbondanza per sessioni prolungate di riprese video o shooting fotografici[iii]. Nelle produzioni video, il profilo di Video Performance Guarantee VPG200 consente riprese stabili a 200 MB/s, senza cali di frame rate per sessioni lunghe e anche in formato XAVC S-I 4K con bit rate elevato.



Nonostante le alte capacità, queste schede CFexpress Tipo A sono compattissime, con dimensioni di circa la metà rispetto alle schede di Tipo B: sono persino più corte e più strette delle schede SD. Per disperdere il calore delle schede e mantenere prestazioni ottimali, Sony utilizza una lega specifica con caratteristiche superiori di trasmissione del calore. Ciò assicura stabilità a lungo termine e funzionamento affidabile durante la scrittura interna dei grandi volumi di dati richiesti dai filmati 4K 120p. E in più, per proteggere i dati importanti, CEA-M1920T e CEA-960T hanno la stessa straordinaria resistenza alla polvere, all’umidità, all’acqua, alla flessione e agli urti da caduta delle apprezzatissime schede di memoria CFexpress Tipo A serie CEA-G di Sony.



Le applicazioni desktop gratuite di Sony aiutano a proteggere i dati nelle schede CFexpress Tipo A: Media Scan Utility esegue la diagnosi dello stato della memoria flash nelle schede di memoria e Memory Card File Rescue recupera nelle schede di memoria i dati delle immagini accidentalmente eliminate. Il tutto con supporto a immagini RAW e video 4K.



Le nuove CEA-M1920T e CEA-960T saranno disponibili presso numerosi rivenditori Sony autorizzati.



