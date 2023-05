EA SPORTS F1 23 - CIRCUITO DI LAS VEGAS STRIP

EA SPORTS F1 23 RIVELA IN ESCLUSIVA UN PRIMO SGUARDO AL CIRCUITO DI LAS VEGAS STRIP



Scommetti su te stesso per essere l'ultimo a frenare nell’adrenalinica Las Vegas.



Esplora il circuito qui

Electronic Arts ha condiviso un primo approfondimento riguardo al FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX in F1 23, gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship™. La nuova location di gara farà il suo debutto virtuale al lancio del gioco il 16 giugno. F1 23 offrirà ai fan, e anche agli stessi piloti di F1®, la possibilità di correre sul circuito prima del Gran Premio reale. Sarà la prima volta nella storia della Formula 1 che le auto correranno sull'iconica Las Vegas Strip."Il nostro team ha progettato una meravigliosa riproduzione virtuale di una delle città più emozionanti e suggestive del mondo. La scala e la densità degli edifici di Las Vegas sono state una sfida divertente per il team, così come la vitalità e l'energia della Strip illuminata per la gara del sabato sera. Ci sono voluti oltre 1900 giorni di sviluppo per ottenere questo livello di autenticità", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters.Lo studio ha costruito il Las Vegas Strip Circuit da zero, utilizzando migliaia di foto come riferimento e considerevoli dati fotogrammetrici. Il progetto prevede tre rettilinei, una sequenza di curve ad alta velocità e un'unica sezione di chicane. La velocità media del circuito sarà paragonabile a quella dell'originale "Tempio della Velocità" - l'Autodromo Nazionale di Monza - e i piloti potranno sfrecciare su questo circuito di 6,12 km a una velocità massima di 212 miglia orarie. Il circuito ad alta velocità rappresenterà una sfida unica per i piloti che dovranno raggiungere la massima velocità sulla Strip di Las Vegas, passando davanti a monumenti, casinò e resort famosi in tutto il mondo.Per celebrare l'iconico tracciato, saranno disponibili oggetti a tema Las Vegas per un tempo limitato, tra cui una livrea speciale, casco, guanti e cappello, per tutti coloro che preordineranno F1 23 Champions Edition entro il 31 maggio.F1 23 uscirà per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam.

Altre News per: sportscircuitovegasstrip