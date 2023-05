MagicCon - i dettagli del Il Signore degli Anelli, Doctor Who e altri

Magic: The Gathering durante il MagicCon svela i dettagli dei set de Il Signore degli Anelli, Doctor Who, Commander Masters e Wilds of Eldraine





Magic: The Gathering ha fatto irruzione in Minnesota per il MagicCon: Minneapolis e ha mostrato carte, artwork e dettagli sui set in arrivo per il gioco di carte più popolare al mondo.



L'evento di tre giorni al Minneapolis Convention Center ha attirato migliaia di appassionati e giocatori di Magic. Oltre ad avere l'opportunità di giocare, i fan si sono riuniti anche per ascoltare gli esperti di Wizards of the Coast e i membri della community riguardo i set di prossima uscita di Universes Beyond - Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ e Doctor Who – e dare una prima occhiata al set Commander Masters e uno sguardo sull'imminente uscita principale: Wilds of Eldraine.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo (data di uscita: 23 giugno)



La tentazione dell’Anello



Proprio come nelle storie di Tolkien, l'Anello chiamerà i giocatori e diverse carte dell'espansione avranno abilità che sentenziano: "L'Anello ti tenta".



La prima volta che l'Anello ti tenta durante una partita, ottieni un emblema chiamato L'Anello. C'è una carta di consultazione che puoi tenere nella tua zona di comando per ricordarti che possiedi l'Anello e cosa fa.



Ogni volta che l'Anello ti tenta, accadono due cose. Per prima cosa, scegli una creatura che controlli per farla diventare il tuo Portatore dell'Anello. In secondo luogo, L’Anello, se le condizioni lo consentono, ottiene la sua abilità successiva. Una volta che L’Anello possiede tutte e quattro le sue abilità, ha raggiunto la sua piena potenza.



Essere un Portatore dell'Anello fornisce abilità specifiche per alcune carte, come Sauron, the Necromancer. Se Sauron è il tuo Portatore dell'Anello, i gettoni creati dalla carta non dovranno essere esiliati.



La festa di compleanno di Bilbo



Parte integrante dell'entusiasmante uscita del set saranno le carte speciali che, una volta messe l’une accanto alle altre, raffigurano una scena o un'azione chiave presentata nei romanzi. Al MagicCon: Minneapolis, i fan hanno potuto dare un'occhiata a una di quelle scene: la festa di compleanno di Bilbo.



La scena è composta da sei carte, ognuna con i propri poteri e abilità. Una volta messe insieme, l'artwork mostra i fuochi d'artificio che hanno entusiasmato gli hobbit per il centoundicesimo compleanno di Bilbo. Le carte che compongono la scena sono Bilbo, Retired Burglar; Frodo Baggins; Gandalf, Friend of the Shire; Wizard’s Rockets; Delighted Halfling; e Lobelia Sackville-Baggins. Saranno disponibili singolarmente nel kit di prerelease e nei Collector Booster.

Doctor Who (data di uscita: 13 ottobre)



Raduna i tuoi compagni e preparati a rivivere le avventure del Dottore con Magic: The Gathering – Doctor Who!



In collaborazione con BBC Studios, Magic: The Gathering è entusiasta di celebrare i 60 anni di Doctor Who in quattro mazzi Commander pronti all'uso, permettendoti di ricreare al tavolo i tuoi momenti Doctor Who preferiti. Proprio come il Dottore, avrai l'opportunità di superare in astuzia i tuoi avversari e incontrare personaggi familiari, cattivi, ambientazioni ed eventi tratti da tutta la storia di Doctor Who. Che tu sia un appassionato di Magic, un fan di Doctor Who o entrambi, non potrai non amare questo set.



I mazzi sono costruiti attorno ai Dottori classici, al Nono, Decimo e Undicesimo Dottore, al Dodicesimo e Tredicesimo Dottore e ai cattivi di Doctor Who. Ogni mazzo conterrà 50 nuove carte, oltre a un nuovo set di carte Planechase con luoghi famosi del Whoverse, così da poter viaggiare nell'universo con il tuo Dottore e i tuoi compagni preferiti.



Le carte Terra base di questo set avranno un aspetto particolarmente gradevole, dato che il TARDIS si fa strada attraverso tutti e cinque i tipi di terra.

Commander Masters (data di uscita: 4 agosto)



Ricco di carte amate dagli appassionati e nuovi fantastici trattamenti, Commander Masters creerà un gioco divertente e al contempo potenzierà i mazzi Commander. I quattro mazzi Commander da 100 carte conterranno 10 nuove carte ciascuno, inclusi nuovi Commander per il gioco incolore, bianco-nero-verde, bianco-blu-rosso e bianco-blu-nero-rosso-verde.

Wilds of Eldraine (data di uscita: 8 settembre)



Tre anni fa, Magic ha visitato il regno dei cavalieri e dei personaggi fiabeschi con Il Trono di Eldraine. Ma come in ogni buona fiaba, c'è sempre qualcosa in più nella storia.



L'8 settembre, oltrepasseremo le mura del castello e ci addentreremo nella natura selvaggia della fantasia con Wilds of Eldraine, una nuova avventura che esplorerà il mistero e la vastità di quel piano. Sarà anche la prima occasione per dare un'occhiata al Multiverso dopo l'invasione di Phyrexia. Volti nuovi e familiari saranno inclusi nel set e staranno ancora affrontando le conseguenze del conflitto.

Secret Lair x From Cute to Brute (ordinabile ora)



I Secret Lair ritornano al formato Commander con il mazzo From Cute to Brute che raddoppia il divertimento delle carte a doppia faccia, comandante incluso.



From Cute to Brute è un mazzo Commander completo da 100 carte pronto per giocare con gli amici e include cinque carte foil tradizionali a doppia faccia con un artwork frontale di Nana Qi e un artwork posteriore di GODMACHINE.





Archangel Avacyn // Avacyn, the Purifier

Bloodline Keeper // Lord of Lineage

Esika, God of the Tree // The Prismatic Bridge

Nicol Bolas, the Ravager // Nicol Bolas, the Arisen

Westvale Abbey // Ormendahl, Profane Prince

From Cute to Brute è un prodotto a tiratura limitata ed è disponibile solo fino a esaurimento scorte.

