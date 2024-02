Magic: The Gathering svela nuovi dettagli su Fallout, Assassin's Creed e altro

Wizards of the Coast il 23 febbraio è giunta nella Città del Vento per il MagicCon: Chicago e ha mostrato carte, illustrazioni e dettagli sui prossimi set di Magic: The Gathering, il gioco di carte collezionabili più popolare al mondo.Migliaia di giocatori e appassionati sono arrivati al McCormick Place Lakeside Center di Chicago per un incredibile fine settimana pieno di Magic, che ha riservato sorprese per tutti.I fan si sono riuniti agli speciali panel di anteprima, che hanno rivelato informazioni sui titoli in uscita, incluso un primo sguardo a Banditi di Crocevia Tonante, Assassin's Creed®, Modern Horizons 3 e Bloomburrow. Maggiori informazioni su ciascun prodotto e le relative date di pubblicazione sono disponibili di seguito:Fallout® (data di uscita 8 marzo 2024)Magic: The Gathering – Fallout celebra l’intera saga videoludica di Fallout®, dal 1997 fino a Fallout'76. Il set rappresenta la prima visione moderna di alcuni dei classici giochi di Fallout, inclusi gli aggiornamenti ai personaggi e alle ambientazioni di Fallout e Fallout 2. Un set che rende omaggio alle radici di quel gioco di ruolo post-atomico ad alta energia e azione che è Fallout. Che tu ti unisca ad alcuni dei personaggi più famigerati di Fallout o scelga di giocare nei panni di un sopravvissuto del Vault che combatte bande di predoni, supermutanti, mostri irradiati e robot prebellici, la vita nelle terre desolate non sarà facile!

La collaborazione tra Wizards of the Coast e Bethesda continua con i drop di Magic: The Gathering Secret Lair × Fallout®, disponibili esclusivamente su MagicSecretLair.com. Questi tre drop di Secret Lair a tiratura limitata Secret Lair × Fallout®: Vault Boy; Secret Lair × Fallout®: Points of Interest; e Secret Lair × Fallout®: S.P.E.C.I.A.L. saranno disponibili nelle edizioni normali ($ 29,99) e foil ($ 39,99). Iscriviti per ricevere una notifica nel momento in cui questi tre drop di Secret Lair saranno messi in vendita su MagicSecretLair.com.