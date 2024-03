ARRIVA FALLOUT IN MAGIC: THE GATHERING

IL DIVERTIMENTO DIVENTA ATOMICO CON L’ARRIVO DI FALLOUT® IN MAGIC: THE GATHERING

Festeggia oltre 25 anni di Mutanti, Sintetici e Predoni, con i set di Magic approvati dalla Vault-tec

Sin dal 1997, i giocatori hanno viaggiato in indimenticabili lande desolate post-nucleari e distopiche, portate in vita nei giochi di Fallout.Ora, Magic: The Gathering® celebra l'incredibile eredità della serie con quattro nuovi mazzi Commander, che mostrano il meglio di Fallout, rendendo omaggio agli eccezionali personaggi e oggetti dei giochi. E sì, tra questi c'è anche il nostro bravo cagnolone Dogmeat!“Questa entusiasmante collaborazione con Bethesda porta uno dei più grandi franchise di videogiochi nel multiverso di Magic per un'esperienza unica nel mondo di Fallout", ha dichiarato Ken Troop, Vicepresidente del franchise di Magic: The Gathering. “Ci siamo sempre spinti oltre i confini di ciò che rende i set Mondi Altrove ultra-speciali, ma questa partnership ci porta a un livello completamente nuovo. Il nostro team ha lavorato instancabilmente per garantire che ogni carta e ogni esperienza di gioco portino in vita l'essenza di questo indimenticabile mondo videoludico."“Sono un grande fan di Magic e ci gioco dal 1994. Portare Fallout in Magic: The Gathering è una scelta eccellente. L'azione, l'avventura e la narrativa di Fallout si allineano perfettamente con il gameplay strategico e competitivo di Magic", ha dichiarato Mike Kochis, Vicepresidente del Global Sales and Development di Bethesda Softworks. “In quanto fan sia di Magic che di Fallout, è emozionante vedere 25 anni di Terre Desolate reinterpretati attraverso questo leggendario gioco di carte".Ogni mazzo Commander presenta nuove carte che saranno ammesse nei formati Legacy, Vintage e Commander. Questi mazzi sono stati realizzati per essere pronti per giocare immediatamente nel formato Commander, permettendo ai giocatori di competere tra loro e di utilizzare intrighi sociali e strategie, elementi che si adattano perfettamente a questa classica serie di giochi di ruolo.Ci sono quattro mazzi Commander, ognuno basato su un tema diverso. Sopravvissuti Agguerriti ha come comandante il cucciolo preferito di tutti, Dogmeat, e richiede ai giocatori di concentrarsi sulla ricerca di strumenti, pedine cibo e alleati. Il mazzo introduce anche le pedine ferraglia, che possono essere sacrificate per pescare carte.Minaccia Mutante è per i giocatori che cercano qualcosa di un po’ "diverso", con anime coraggiose che gestiscono un mucchio di strane creature mutate. Guidati dal Saggio Uomo Falena, un fermo sostenitore dell’uso delle radiazioni come arma, i giocatori che utilizzano questo mazzo irradieranno sia se stessi che i loro avversari stupefatti utilizzando nuovi segnalini rad.Per qualcosa di meno radioattivo, ma altrettanto letale, il mazzo Ave, Cesare presenta il famigerato Cesare del franchise come comandante. Il tema di questo mazzo ruota attorno ai leader delle fazioni militanti e ai loro soldati, nonché ai Predoni delle terre desolate. L'aggressività e la strategia sono la chiave per la vittoria, con un esercito di pedine creatura e una speciale meccanica di squadra che consente ai giocatori di creare delle copie extra delle pedine creatura.Infine c'è il mazzo Scienza!, che abbraccia l'impressionante tecnologia retro-futuristica di Fallout. Qui, i giocatori potranno impugnare armi high-tech a energia, Sintetici e robot del periodo anteguerra. Con l'illustre Dr. Madison Li come comandante, i giocatori utilizzeranno gli artefatti per generare energia.Oltre ai quattro mazzi Commander, sono disponibili anche i Collector Booster. I giocatori troveranno carte Vault Boy senza bordo, carte con bordi in stile vetrina Pip-Boy e, in esclusiva per questi booster, carte Vault Boy bobblehead serializzate. Sette carte speciali di questo set presentano una serializzazione disponibile in sole 500 copie ciascuna.Questi nuovi mazzi rappresentano la prima "visione moderna" di alcuni dei giochi classici della serie di Fallout, compresi gli aggiornamenti dei personaggi e delle ambientazioni di Fallout e Fallout 2, offrendo agli appassionati qualcosa di extra S.P.E.C.I.A.L. Si tratta di una vera e propria celebrazione di uno dei giochi di ruolo per computer più longevi e amati della storia.Magic: The Gathering – Fallout è ora disponibile presso i rivenditori online.