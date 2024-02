Magic: The Gathering - Svela un complotto in Delitti al Maniero Karlov

Magic: The Gathering ritorna a Ravnica con questo misterioso omicidio ispirato ai classici gialli. Esplora il brivido di questo piano urbano con una nuovissima esperienza: le Buste di gioco

Registrazione del briefing del detective

9 febbraio, 2024, ore 9:00

Agenti presenti: detective Alquist Proft, investigatore privato Kaya Kassir

Appunti della riunione

Wizards of the Coast ha pubblicato oggi Delitti al Maniero Karlov , l'ultimo set per il famoso gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering (MTG) . Ambientato nelvasto paesaggio urbano di Ravnica, questo set a tema investigativo evoca i classici stilemi dei gialli, mentre i giocatorisu una serie di omicidi a sangue freddo legati a una cospirazione più grande. Con enigmi intriganti e indizi criptici da raccogliere, Delitti al Maniero Karlov è anche il primo set di Magic a introdurre le, un modo completamente nuovo di giocare e sperimentare Magic: The Gathering. Delitti al Maniero Karlov è stato pubblicato su MTG Arena il 6 febbraio e oggi viene lanciato in formato cartaceo.