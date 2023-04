Yu-Gi-Oh! gioco di carte collezionabili con Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario

Con la nuova rarità: Rara Segreta Quarto di Secolo



Konami annuncia Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario, disponibile da oggi per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG) in Europe e Oceania.Collezione Leggendaria, uno dei più iconici e ricercati set da collezione mai realizzato per Yu-Gi-Oh!, rinasce come Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario. Il set presenta in anteprima un nuovo livello di rarità creato appositamente per celebrare il 25° Anniversario.Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario contiene 6 tra i più amati Booster Pack dai primi anni di Yu-Gi-Oh! TCG: La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu, Predoni Metallici, Sovrano della Magia, Servitore del Faraone, Crisi Oscura e Invasione del Chaos.Oltre agli imperdibili pack, Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario offre anche 6 carte Ultra Rare in edizione variant, tra cui le ambite Carte promozionali Divinità Egizie: Obelisk il Tormentatore, Slifer il Drago del Cielo, Drago Alato di Ra, Drago Bianco Occhi Blu, Mago Nero e Drago Nero Occhi Rossi. A queste si aggiunge una settima carta che introduce la nuova rarità Rara Segreta Quarto di Secolo.Ogni Collezione Leggendaria: Edizione 25°Anniversario include 1 versione Rara Segreta Quarto di Secolo random tra le sei variant speciali disponibili, per un primo assaggio di quanto aspettarsi dalle imminenti celebrazioni.

