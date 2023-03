FOXY - VENDITE IN NEGOZIO CON LA TECNOLOGIA DI SHOPFULLY

SHOPPING DI PROSSIMITÀ:FOXY INCENTIVA LE VENDITE IN NEGOZIO CON LA TECNOLOGIA DI SHOPFULLY

Grazie all’utilizzo di HI!, la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully, l’82% dei consumatori coinvolti nella campagna ha dichiarato di aver acquistato Foxy Tornado

Foxy, noto brand specializzato nella produzione di carta di alta gamma, ha firmato una partnership conShopFully, tech company italiana leader internazionalenel Drive to Store che connette milioni di utenti nei negozi fisici intorno a loro, con l’obiettivo di promuovere le vendite in negozio di Foxy Tornado.

Attraverso la tecnologia di ShopFully, Foxy ha coinvolto i consumatori potenzialmente interessati al prodotto, accompagnandoli in tutte le fasi del funnel di acquisto: dalla ricerca delle informazioni online fino all’acquisto in negozio.

Grazie all’utilizzo diHI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale,e dei suoi marketplace proprietari, DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, la partnership ha registrato notevoli risultati in terminidi vendite in negozio. Da quanto emerso dai risultati dellaBrand Building Survey proposta agli utenti all’uscita dai punti vendita scelti dal brand,l’82% dei consumatori coinvolti nella campagna ha dichiarato di aver acquistato Foxy Tornado.

La collaborazione ha impattato positivamente anche la brand awareness. È stato registrato un aumento della percezione positiva del brand e della raccomandazione del prodotto da parte dei consumatori esposti alla campagna rispettivamente di+38 e di +47 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna.

“Siamo molto soddisfatti di aver collaborato con un marchio di riferimento come Foxy, mettendo in gioco le migliori soluzioni tecnologiche per venire incontro alle sue esigenze. Gli ottimi risultati ottenutida questa partnership dimostrano come l’utilizzo della nostra piattaforma tecnologica e dei nostri marketplace permetta di comunicare in maniera puntuale con il target desiderato,coinvolgendolo in tutte le fasi di acquisto con contenutiingaggianti e nei momenti più decisivi.”ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully.

“La partnership che abbiamo

stipulato con ShopFully si è rivelato un vero successo: portare più di 8 consumatori su 10 ad acquistare il prodotto è infatti un ottimo risultato che testimonia quanto il digitale e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia siano strategici per raggiungere gli obiettivi di business prefissati. Un’opportunità possibile grazie all ’utilizzo della tecnologia di ShopFully e a lla loro capacità di targettizzare con grande precisione l'audience desiderata.”

ha

dichiarato il brand Foxy.

