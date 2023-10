FOXY SCEGLIE SHOPFULLY PER LE VENDITE DI FOXY MEGA

Grazie all’utilizzo della piattaforma tecnologi ca di ShopFully, Foxy ha registrato un ritorno sull’investimento di 0.70, raddoppiando il benchmark di riferimento. Ottenuti ottimi risultati anche a livello di brand awareness.

Con l’obiettivo di supportare le vendite della carta igienica Foxy Mega nei punti vendita e misurare l’impatto sulle vendite, Foxy, noto brand specializzato nella produzione di carta di alta gamma, punta nuovamente sul digitale e rinnova la partnership con ShopFully , tech company italiana leader europeo nel Drive to Store presente in 12 paesi che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro.

Grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile – Foxy ha coinvolto i consumatori potenzialmente interessati al prodotto lungo tutte le fasi del funnel di acquisto, dalla ricerca di informazioni online fino all’acquisto in negozio , riportando ottimi risultati.

L ’impiego dei vari formati , infatti, ha permesso di ottenere un ritorno dell’investimento di 0,70 (cioè per ogni euro investito, Foxyha generato 0,70€), raddoppiando il benchmark di riferimento. Anche il brand ha beneficiato di questa collaborazione: è stato registrato, infatti, un aumento dell’ awareness del marchio Foxy di +3 punti percentuali rispetto al periodo precedente alla campagna, e di +4 punti percentuali per quanto riguarda l’awareness del prodotto Foxy Mega , protagonista dell’attività.

“ Siamo entusiasti di aver potuto supportare ancora una volta Foxy con la nostra tecnologia, per supportare le vendite della carta igienica Foxy Mega. I risultati ottenuti da questa nuova collaborazione dimostrano ancora una volta che il digitale è uno strumento essenziale per coinvolgere in maniera efficace i consumatori, guidandoli lungo tutto il percorso di acquisto, e per rafforzare la rilevanza del brand e dei suoi prodotti nella mente dei consumatori ” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing Italia di ShopFully .

“ Siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti dalla nostra nuova partnership con ShopFully, un a realtà nella quale riponiamo grande fiducia e a cui abbiamo deciso di affidarci nuovamente. Così come in passato, questa collaborazione ci ha dimostrato che non soltanto il business, ma anche il brand stesso, possono ottenere grandi benefici dall’utilizzo del digitale e di tecnologie all’avanguardia. ” ha commentato il Team Marketing di Foxy.





