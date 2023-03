GTA$ e RP doppi nelle missioni storia di LOS SANTOS DRUG WARS

Inoltre, bonus per gli assalti ai nascondigli, dagli spacciatori e altro ancora



Completa la missione Operazione straordinaria di Ultima dose per ottenere le ciabattine Güffy floreali.

Rifornisci il tuo Laboratorio di acidi e completa una missione di vendita per ottenere il passamontagna Enema nero.

Svaligia un nascondiglio giornaliero per ricevere il passamontagna Enema foglia di tè.

Completa tutte le missioni di Ultima dose per ottenere il cappellino Slab leopardato lime e le scarpe di tela Slab leopardate lime.

Willard Eudora (muscle car)

Übermacht Rebla GTS (SUV, 40% di sconto)

Weeny Issi Classic (compatta)

Benefactor Streiter (sportiva)

Dewbauchee Rapid GT Cabrio (sportiva)

MTL Brickade 6x6 (veicolo di servizio) -30% (l'acquisto include il Laboratorio di acidi)

Western Powersurge (moto) -30%

Taxi (veicolo di servizio) -30%

Annis RE-7B (supercar) -30%

Bravado Gauntlet Classic (muscle car) -35%

Enus Deity (berlina) -40%

Übermacht Rebla GTS (SUV) -40%

Azione esplosiva, allucinazioni vivide, torbide cospirazioni farmaceutiche... la saga di Los Santos Drug Wars offre questo e di più. Immergiti nel sottobosco delle sostanze di dubbia origine di Southern San Andreas per aiutare Dax e i Fooliganz nelle missioni della storia di Prima dose e Ultima dose per ricevere GTA$ e RP doppi.In più, i GTA$ ottenuti per le missioni di Ultima Dose hanno subito un aumento di più del 25%.SCORTE DOPPIE NELLE MISSIONI DI RIFORNIMENTO DEL LABORATORIO DI ACIDI E VELOCITÀ DI PRODUZIONE AUMENTATA DEL 50%Los Santos sta volando grazie alla produzione di prodotti psichedelici dei Fooliganz. Non farla atterrare di botto completando le missioni di rifornimento del Laboratorio di acidi, per le quali questa settimana otterrai scorte doppie per Mutt e un bonus alla velocità di produzione degli acidi del 50%.Se non hai ancora aggiunto la redditizia produzione di acidi al tuo repertorio, questa settimana è il momento giusto per iniziare. Il veicolo di servizio MTL Brickade 6x6 che ti servirà per avviare quest’attività, completo di Laboratorio di acidi, è scontato del 30% da Warstock Cache & Carry.GTA$ E RP DOPPI NEGLI ASSALTI AI NASCONDIGLIRubare i frutti del lavoro altrui è indiscutibilmente più appagante che lavorare per raccoglierli da sé. Ogni giorno, sulla mappa, viene contrassegnato un nascondiglio contenente della refurtiva, chiusa in una cassaforte e protetta da spacciatori armati. Falli fuori e svaligia i nascondigli per ottenere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.GTA$ DOPPI DALLA VENDITA AGLI SPACCIATORIGli spacciatori giocano un ruolo fondamentale nell'ecosistema del traffico della droga, fungendo da intermediari tra produttori e consumatori. Questa settimana, cerca gli spacciatori e vendi loro la tua merce per ottenere GTA$ doppi.GTA$ DOPPI NEGLI INCARICHI DA TASSISTASebbene l'economia di Los Santos sia sempre aperta a nuove attività illecite, c'è spazio anche per chi vuole sudarsi il salario onestamente. Porta i clienti a destinazione senza intoppi negli incarichi da tassista per ottenere tariffe e mance doppie.BONUS DI LOS SANTOS DRUG WARSAnche i viaggi più eccitanti giungono al termine. Preparati al periodo di astinenza collezionando capi d'abbigliamento e accessori rari come ricompense per il completamento di Ultima dose e di una selezione di altre attività di Los Santos Drug Wars:Puoi ottenere le ricompense di Ultima dose fino al 29 marzo. Gli omaggi saranno consegnati entro 10 giorni dal completamento.Veicolo di prova premium: Grotti Turismo ClassicFai un salto all'Autoraduno di LS per ammirare la più recente dichiarazione d'amore di Hao per le quattro ruote, una versione potenziata della Grotti Turismo Classic (sportiva classica): una combinazione perfetta che otterrà l'approvazione sia dei puristi che degli innovatori.Prova a tempo HSW della settimanaGoditi la tratta panoramica che si estende tra le ventose strade del Parco eolico di Ron Alternates e la costa di Elysian Island, nella prova a tempo HSW di questa settimana.AUTOSALONE PREMIUM DELUXE MOTORSPORTFai un salto all'autosalone Premium Deluxe Motorsport per fare un giro di prova e magari acquistare la nuova muscle car Willard Eudora, disponibile solo fino al 29 marzo.AUTOSALONE LUXURY AUTOSRaggiungi Rockford Hills per ammirare la vetrina dell'autosalone Luxury Autos, in cui sono esposte la Annis RE-7B (supercar) e il Pfister Astron (SUV). Confronta le loro statistiche e acquista queste vetture direttamente dalla vetrina per concederti una gratificazione istantanea.GTA$ E RP DOPPI IN PIEDE IN FALLOMantieniti all'asciutto in Piede in fallo evitando di cadere a pesce nel Pacifico mentre gli avversari si danno da fare per spingerti verso la zona rossa, una piattaforma sospesa sull'acqua che si restringe man mano. Questa settimana, aiutando i tuoi compagni di squadra o andando incontro a un bagno indesiderato, otterrai in ogni caso ricompense doppie.ALTRI VEICOLI IN OFFERTA DELLA SETTIMANASogna in grande facendo girare la ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond per avere la possibilità di vincere una Weeny Issi Sport, una piccola ma scattante sportiva in grado di far ricredere chiunque sull'importanza delle dimensioni... ciò che conta è come si guida.I membri dell'Autoraduno di LS che giungono tra i primi 2 della serie di gare dell'Autoraduno di LS per due giorni di fila otterranno il Gallivanter Baller LE LWB (blindato), versione corazzata del lussuoso SUV, perfetto per sbrigare delle commissioni con eventuali sparatorie in vista.Inoltre, dai un'occhiata alla più recente selezione di veicoli utilizzabili nell'area di prova: la Ocelot Pariah (sportiva), la Enus Deity (berlina) e la Bravado Gauntlet Classic (muscle car).SCONTIAcquista un MTL Brickade 6x6 (veicolo di servizio), con tanto di Laboratorio di acidi compreso, e un taxi, per guadagnare anche onestamente con gli incarichi da tassista: questa settimana su entrambi i veicoli c'è uno sconto del 30%. Ma gli sconti non finiscono qui. Fai un salto nei vari autosaloni di Los Santos.Rifornisci il tuo arsenale a prezzi imbattibili cercando il Furgone delle armi. Oltre ai soliti sconti, ti segnaliamo il PDW da combattimento (-40%). Inoltre, gli abbonati a GTA+ possono acquistare il Fucile avanzato con uno sconto del 55%.

