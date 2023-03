EA SPORTS PGA TOUR - Trailer e caratteristiche

Oggi EA SPORTS approfondisce le caratteristiche che i giocatori possono aspettarsi dalla modalità Carriera di EA SPORTS PGA TOUR, che verrà lanciata venerdì 7 aprile. La modalità Carriera di EA SPORTS PGA TOUR, descritta nel dettaglio nel blog, permette agli appassionati di vivere gli eventi più importanti del golf utilizzando il proprio personaggio personalizzato, e con un sistema di progressione dinamico e adattivo. I giocatori possono far evolvere le abilità del loro personaggio personalizzato con dettagli approfonditi attraverso la progressione delle abilità, gli attributi, la messa a punto dei tipi di tiro e molto altro ancora.

Personalizzazione della modalità Carriera I giocatori inizieranno il loro viaggio personalizzando l'aspetto del loro golfista con una varietà di personalizzazioni visive, opzioni di equipaggiamento e stili di swing. Lo stile di swing del golfista può essere regolato modificando lo swing, il tempo di swing, i tipi di colpo preferiti e la traiettoria della palla attraverso la modalità Carriera. I giocatori possono anche scegliere attrezzature di marchi iconici e di nuova generazione, selezionando la testa del bastone, lo shaft, le impugnature e altro ancora. I giocatori possono anche equipaggiare il loro golfista con abbigliamento e accessori di alta gamma autentici di questo sport.

La strada verso la grandezza I giocatori potranno scegliere dove iniziare il loro percorso: come dilettanti in uno dei principali eventi amatoriali, nel Korn Ferry Tour o nel PGA TOUR. Come dilettanti, i giocatori potranno partecipare all'U.S. Amateur Championship, all'Augusta National Women's Amateur, all'Amateur Championship, all'Asia-Pacific Amateur Championship e al Latin American Amateur Championship, per poi culminare nella Q-school dove si contenderanno un posto nel Korn Ferry Tour. Una volta conquistati i campionati amatoriali, verrà inviato un invito ai Masters e agli U.S. Open.

Dopo aver completato il Korn Ferry Tour, o se hanno scelto di saltarlo, i giocatori si lanceranno nel PGA TOUR, gareggiando ogni settimana sui palcoscenici più importanti del golf, tra cui i campionati maggiori per inseguire la leggendaria giacca verde, un titolo del Grande Slam, la FedExCup e molto altro.

Nella modalità Carriera, i giocatori possono utilizzare l'impostazione "Accoppiamenti AI" per giocare colpo dopo colpo contro un professionista AI del PGA TOUR, oppure disattivarla per velocizzare il round e concentrarsi esclusivamente sul gioco. Le prestazioni dell'IA si basano sui dati ufficiali di ShotLink, quindi i professionisti giocano su ogni campo e su ogni buca proprio come farebbero nella vita reale.

Progressione delle abilità e tipi di tiro La modalità Carriera utilizza uno stile di progressione simile a quello dei giochi di ruolo, in cui i giocatori possono costruire il proprio set di abilità nel corso del tempo. Guadagnando XP e Punti Abilità e applicandoli a categorie come Power, Driving, Approach, Short Game e Putting, si sbloccano nuovi tipi di colpi e potenziamenti per aiutarli ad avere successo man mano che i campi diventano più difficili.

Il Season Hub è il luogo in cui i giocatori possono controllare regolarmente i loro aggiornamenti, visualizzare l'intero calendario degli eventi, seguire l'avanzamento della carriera e altri traguardi attraverso la scheda "Career Mastery". È inoltre possibile visualizzare le sfide completate e in corso - serie di sfide classificate in un campo o in un torneo - per sviluppare le abilità e sbloccare nuovi tipi di colpi. Completando le diverse sfide, i giocatori possono controllare le specifiche della loro palla e della loro mazza, che offrono caratteristiche di prestazione personalizzabili nelle aree di potenza, precisione, controllo e recupero.

Caratteristiche I giocatori dispongono di una serie di caratteristiche che possono essere influenzate completando le missioni della modalità Carriera: Potenza - Il potenziamento di questo attributo aumenta la potenza e influenza la velocità dello swing al tee off.

Precisione - Più alta è la precisione, più piccoli diventano gli errori e le dimensioni delle finestre.

Controllo - Più alto è il controllo dei giocatori, più accuratamente saranno in grado di influenzare l'impugnatura, l'accuratezza nel modellare il colpo e lo spin della palla.

Recupero - Il recupero diminuisce l'impatto delle penalità applicate quando si trovano in buche non adatte, come il rough e la sabbia. Le penalità includono: Carry distance penalty The size of the range shown in the carry distance penalty window Natural spin penalty Shot shaping penalty Spin control penalty Mishit tolerance window penalty Penalty for off-plane swings and mishits



