Bici elettriche Gogobest GM29 e Bezior M3 in Offerta

Quando le temperature si fanno più calde e cominciamo a vedere arrivare la primavera è anche il momento ideale per prepararci alle attività primaverili ed estive pensando di acquistare una bici elettrica per gli spostamenti giornalieri, ma anche per sfruttare il bel tempo nei giorni liberi.

Oggi proponiamo un buon affare con le city bike GM29 di Gogobest e M3 di Bezior, proposte ad un prezzo ultra allettante grazie ad un bello sconto sul prezzo e ad un codice promozionale di 100 Euro, che permette di avere una buona bici elettrica da città ad un prezzo davvero contenuto.

La bici elettrica Gogobest GM29

Con il suo motore Brushless da 350 W la bici elettrica Gogobest GM29 offre una precisa erogazione di energia garantendo un controllo eccellente della velocità. Le sue caratteristiche offrono una guida fluida e silenziosa, perfetta per ricaricare le energie mentre saremo a passeggio.

Come la maggior parte dei motori elettrici, anche questo ci garantirà di affrontare le salite senza sforzo, combinando un comfort di guida in salita senza pari.

Nel complesso, la GM29 presenta un design molto semplice, ma ultra efficiente. Lungi dall'offrire qualcosa di completamente folle e che non corrisponde a nulla di ciò che sappiamo, siamo su una bici dall'aspetto del tutto standard, ma che guadagna, grazie a ciò, in eleganza.

Il suo telaio in alluminio leggero e resistente offre sicurezza e comfort di guida adatto per dei viaggi urbani in completa sobrietà.



Parliamo ora della batteria. Su questo versante, la GM29 non è da meno rispetto ad altre bici elettriche di pari autonomia visto che offre un'autonomia impressionante di quasi 80 Km grazie all'assistenza elettrica e alla sua batteria che si ricaricherà completamente in 5-6 ore

Basta solo collegare la spina a fine giornata, passare la notte e svegliarsi serenamente, la bici sarà già pronta per nuove avventure. La batteria rimovibile può essere ricaricata a casa o ovunque ed è completamente nascosta all'interno del telaio, rendendola impermeabile e antipolvere.



Il cambio Shimano a 21 velocità ci consentirà di passare a un ingranaggio più grande per la guida in salita e scalare a un ingranaggio più piccolo a velocità più elevate. In combinazione con il sistema di pedalata assistita, possiamo regolare la velocità appropriata per completare il viaggio.

I paraspruzzi a copertura totale offrono una protezione completa per la guida ovunque, in qualsiasi momento e con qualsiasi tempo. I freni a disco meccanici sono adatti per la guida su lunghe distanze e hanno una forte forza frenante, consentendo un bloccaggio istantaneo. La sospensione anteriore a molla migliora la resistenza agli urti e offre buone prestazioni.

Prezzo Gogobest GM29

Come tutte le bici elettriche di altissima qualità, è raro trovare prezzi interessanti e alla portata di tutte le tasche. Per fortuna Gogobest, specialista delle bici elettriche e più in generale della mobilità urbana, propone regolarmente prezzi ultra competitivi sui migliori prodotti del momento.

La GM29 del brand non fa eccezione grazie a uno sconto di 500€, abbinato a un coupon da 100€ (NGN159G), che ne farà scendere il prezzo a 999 €.

>>> CLICCA QUI PER LA PROMOZIONE <<<



Bici elettrica Bezior M3 Caratteristiche e prezzo

La bici elettrica Bezior M3 ha un telaio molto solido, un aspetto più massiccio, ma siamo più o meno sullo stesso stile della classica bici elettrica come la GM29.

La bici Bezior M3 è equipaggiata con il cambio Shimano a 7 velocità, con un motore da 48V e 500Wdi potenza della batteria che permette di viaggiare fino a 25 km/h senza difficoltà per un'autonomia di circa 60 km e un tempo di ricarica della batteria stimato tra le 5 e le 6 ore.

Attualmente in promozione, la troviamo ad un prezzo ultra allettante. Infatti, proprio come la GM29 di Gogobest, M3 di Bezior è venduta sul sito Gogobest ad un prezzo scontato ed usando il coupon da 100€ (NGN159G ),farà scendere il prezzo a 1069 Euro invece dei soliti 1499,99 €.

>>> CLICCA QUI PER LA PROMOZIONE <<<



Un bel risparmio per prepararci ad un'estate sportiva in città e un'offerta molto allettante da non perdere poiché non è eterna. Inoltre, la consegna per entrambe le bici elettriche è gratuita tramite UPS in 7 giorni, quindi tanto vale dire che ci sono tutti gli argomenti per convincervi che è il momento giusto per concedervi una bici elettrica.

