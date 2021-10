Bici Elettrica GOGOBEST GF600 : Una Fat Bike adatta a tutti i percorsi

Bici e scooter elettrici sono alcune delle innovazioni che stanno prendendo piede nelle nostre città e nelle nostre campagne. Sono comodi mezzi di trasporto che danno la libertà simile a quella di un'auto o di una moto, ma ad un costo molto più basso.



Per chi percorre brevi distanze, sono il mezzo di trasporto ideale. Il problema è che il terreno nei centri storici è spesso irregolare. Con la bici elettrica GOGOBEST GF600 non avrai problemi grazie alle sue grandi ruote e al potente motore elettrico. Una Fat Bike adatta a tutti i percorsi.

GOGOBEST GF600: una bici elettrica per viaggiare ovunque

Con il suo motore da 1000 W e la batteria da 13 Ah, la bici GOGOBEST GF600 ha un'autonomia massima di circa 110 chilometri e una velocità di 40 km/h. Nonostante la sua elevata potenza, il motore è molto silenzioso e non disturberà il conducente durante la guida.



La bici può funzionare in 3 diverse modalità:

In “Riding mode” i motori sono spenti e la pedalata è completamente muscolare;

In “Modalità Città”, la bicicletta assiste la pedalata fornendo dal 10% all'80% della potenza totale;

La “modalità Oost” è la modalità completamente elettrica, con il 100% della potenza fornita dal motore elettrico. Basta premere il controller e lasciarsi trasportare.

Caratteristiche principali Bici Elettrica GOGOBEST GF600

Il telaio è realizzato in lega di alluminio trattato termicamente, il che lo rende leggero, ma resistente. Sulla cornice è montato un proiettore per viaggiare in sicurezza di notte e uno schermo LCD dove vengono visualizzate le informazioni principali.

Sul manubrio troviamo i diversi comandi per accendere e cambiare modalità. Tutto è ben protetto - batteria inclusa - da schizzi e polvere grazie alla certificazione IP54. Le ruote da 26 x 4 pollici completano il quadro, rendendo più confortevole la guida su terreni accidentati. Il cambio Shimano a 7 velocità ti permetterà di regolare lo sforzo in base alla difficoltà del percorso.

La batteria si rimuove molto facilmente (a patto di avere la chiave Gogobest, ovviamente), che permette di portarla con se per ricaricarla ovunque.



Vuoi uscire dalle strade asfaltate con la tua bici per una mega dose di divertimento? Non c'è niente di meglio per questo delle fat bike, queste bici con ruote molto larghe che vanno ovunque e quando sono elettriche con motore e batteria solidi, non c'è niente che le fermi.

Prezzo e Sconto Bici Elettrica GOGOBEST GF600

Il suo prezzo è piuttosto contenuto: già scontata a 1.289,99€,su GOGOBEST, utilizzando il codice sconto: TEFPTB32YNEE otterrai ulteriori 60 euro di sconto sul prezzo finale di acquisto. La consegna è veloce e gratuita ed assicurata da un magazzino europeo.

Per quanto riguarda il costo c'è da dire che è molto interessante perchè:

La bici elettrica GOGOBEST GF600 è opportunamente dotata di forcella telescopica, freni a disco, illuminazione anteriore, cambio shimano e soprattutto batteria con pratico sistema removibile.

E' alimentata da un motore da 1000W nella ruota posteriore associato ad una batteria a celle Samsung 18650 da 48V 12,8Ah.

Ha un cambio Shimano a 7 velocità con corona da 52 denti compensa lo sforzo di pedalata in salite o aree difficili.

L'autonomia annunciata può raggiungere i 110 km, ma dipenderà naturalmente dalla modali'à d'uso.









Ecco il Riassunto delle caratteristiche:

Marca: GOGOBEST

Modello: GF600

Tipo di bici: Fatbike

Ruote larghe: 26 pollici / 4 pollici

Motore: 1000w

Batteria: 48 V 12,8 Ah

Marca batteria: SAMSUNG

Autonomia massima: 110km/h

Batteria rimovibile: Sì

Cambio: Shimano 7 velocità

Numero di denti della catena: 52

Sospensioni forcella: Sì

Freni: disco meccanico

Sella regolabile: sì

Parafango: No

Portapacchi: No

Illuminazione anteriore: Sì

Illuminazione posteriore: No

Display: LCD

Cavalletto: Sì

