GOGOBEST GM29: E-Bike da Città con Design Elegante e Autonomia Sorprendente

Oggi vi proponiamo la bicicletta da città GM29 di GOGOBEST a un prezzo estremamente vantaggioso, grazie a uno forte sconto del marchio e senza bisogno di alcun codice promozionale, che farà bene al vostro portafoglio e vi permetterà di acquistare il meglio delle e-bike urbane a un prezzo molto conveniente.

Presentazione Bicicletta da città GM29 di GOGOBEST

Nel complesso, la bici elettrica GOGOBEST GM29 ha un design molto semplice ma estremamente efficace. Lontano dall'offrire qualcosa di stravagante e fuori dagli schemi, qui ci troviamo di fronte a una bicicletta dall'aspetto del tutto standard, ma che guadagna in eleganza grazie a ciò.

Il suo telaio in alluminio leggero e resistente offre sicurezza e comfort di guida che si fanno notare, che siate appassionati degli spostamenti urbani o meno, la GOGOBEST GM29 troverà il suo posto sulla strada con sobrietà.



Caratteristica Bicicletta da città GM29 di Gogobest

Con il suo motore Brushless da 350W, potrete godere di una precisa erogazione di potenza, che assicura un ottimo controllo ad alte velocità, amplificando la coppia e migliorando allo stesso tempo il tasso di conversione dell'efficienza energetica, ciò si tradurrà in una riduzione del consumo energetico garantendo l'aumento dell'autonomia.

I suoi ingranaggi vi offriranno una guida fluida e silenziosa, perfetta per rilassarsi e godersi il paesaggio. Come la maggior parte dei motori elettrici, questo vi garantirà di affrontare le salite senza sforzo, offrendo nel contempo un comfort di guida anche su strade in salita.

Passiamo ora alla batteria, la componente chiave in questo caso. La GM29 di GOGOBEST non è da meno rispetto ad altre biciclette appartenenti a fasce di prezzo più alte, poiché offre un'impressionante autonomia di quasi 80 km grazie all'assistenza elettrica e la batteria si ricaricherà completamente in 5-6 ore.

Dovrete quindi semplicemente collegarla alla fine della giornata, passare la notte e svegliarvi sereni, la vostra bicicletta sarà pronta per nuove avventure. La batteria rimovibile può essere caricata a casa o ovunque, ed è completamente nascosta all'interno del telaio, rendendola impermeabile e resistente alla polvere.

Il sistema di cambio Shimano a 21 velocità vi permetterà di passare a una marcia più alta per le salite e a una marcia più bassa ad alte velocità. In combinazione con il sistema di assistenza alla pedalata, potrete regolare la velocità adeguata per completare il vostro viaggio.

I parafanghi a copertura completa offrono una protezione totale per la guida ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione climatica.

I freni a disco meccanici sono adatti per i percorsi a lunga distanza e hanno una forte potenza frenante, permettendo un bloccaggio istantaneo. Sono inoltre meno soggetti a danni e meno influenzati dall'ambiente.

Con i suoi pneumatici da 27.5"*1.95 pollici, pedalare sarà confortevole e stabile, perchè dotati di funzioni antiscivolo e antivibrazione. Garantiscono per queste caratteristiche una maggiore durata ed essendo più grandi sarete più veloci con meno sforzo.

La sospensione anteriore a molla aumenta la resistenza agli urti, offrendo prestazioni eccellenti.

Prezzo E-Bike GOGOBEST GM29



Come per tutte le biciclette elettriche di alta qualità, è raro trovare prezzi interessanti e alla portata di tutti. Fortunatamente, GOGOBEST, specialista in biciclette elettriche e, più in generale, nella mobilità urbana, propone regolarmente prezzi estremamente competitivi sui migliori prodotti del momento.

La GM29 del marchio non fa eccezione e GOGOBEST offre uno sconto considerevole che porterà il prezzo della bici a soli 699€. Un'offerta molto allettante che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire, poiché non è eterna.

Inoltre, potrete usufruire della consegna gratuita tramite UPS in 7 giorni, quindi è facile immaginare che ci siano tutti gli argomenti per convincervi a concedervi il piacere della GM29 di GOGOBEST.

