GOGOBEST GM26: La bicicletta elettrica che conquista l'Europa con il suo incredibile prezzo e prestazioni di alto livello!

Con la bici elettrica GOGOBEST GM26, il produttore cinese propone un prodotto incredibilmente interessante che attira anche l'attenzione dei clienti europei.



A soli 1199 euro + lo sconto del 5%, grazie al codice coupon: F7WQ68, la GM26 è infatti una bicicletta elettrica, che rispetta anche gli standard dell'UE.



A questo prezzo, non si può fare a meno di prenderla in considerazione.



Caratteristiche Principali bici elettrica GOGOBEST GM26

Il motore centrale da 250 watt è certificato secondo gli standard CE e DIN EN 15194. Sulla scheda tecnica, il motore prodotto da Ananda può competere con quelli di produttori come Bosch. Richiede una tensione di 36V e ha una coppia di 70 Nm.



Questo è più che sufficiente per una bicicletta elettrica urbana e abbastanza per usarla come mountain bike.



La velocità è limitata a 25 km/h. Se amate uscire dai percorsi battuti, gli pneumatici da 27.5 x 2.25 vi offriranno un'ottima aderenza.

Video dimostrativo GOGOBEST GM26





Specifiche GOGOBEST GM26

Batteria rimovibile da 36V 10Ah

La batteria rimovibile da 36V 10Ah è completamente nascosta all'interno del telaio che è impermeabile e antipolvere. Può raggiungere un'autonomia di circa 60 km in modalità assistita. La batteria essendo rimovibile può essere ricaricata completamente a casa in circa 5-6 ore.

Ottime performance in salita



Il motore brushless da 36V e 250W fornisce la potenza necessaria per affrontare salite fino a 30°. Grazie al design interno a ingranaggio a stella, può amplificare la coppia e migliorare l'efficienza energetica, aumentando la velocità e la performance in salita.

Cambio Shimano a 9 velocità



Il cambio Shimano a 9 velocità consente di passare a una corona più grande per affrontare le salite e a una corona più piccola per raggiungere velocità più elevate. In combinazione con il sistema di pedalata assistita, è possibile regolare la velocità adeguata per ogni tipo di percorso.

Smart Display LCD

Il display intelligente LCD della GOGOBEST GM26 presenta una nuova interfaccia interattiva con cambio delle marce integrato, visualizzazione dei dati della bicicletta e impostazione dell'uscita di potenza. Ha la qualità di essere resistente all'acqua e alla polvere con certificazione XP54.

Freno a disco idraulico

La bici elettrica GOGOBEST GM26 adotta il sistema a disco idraulico a spegnimento di potenza, con doppio sistema di freni a disco anteriore e posteriore. In caso di frenata d'emergenza, la frenata è efficace e uniforme.

Sospensione anteriore a molla

La sospensione anteriore a molla aumenta la resistenza agli urti, fornendo un'ottima performance.

Tutte le specifiche:



Dove acquistare la bici elettrica GOGOBEST GM26 in offerta

La bici è in vendita a un prezzo promozionale d 1199 Euro che grazie al codice sconto: F7WQ68 si riduce ulteriormente del 5%. Sul sito GOGOBEST inoltre troverete altre bici in offerta.



Ricordiamo che la spedizione è gratuita e avviene tramite corriere entro pochi giorni dall'ordine- Partendo da un magazzino europeo la bici sarà a casa vostra entro pochi giorni.



Altre News per: gogobestgm26biciclettaelettricaconquistaeuropaincredibile