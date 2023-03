TERZO DLC PER DORAEMON STORY OF SEASONS F.G.K

Partecipa alla nuova avventura di Nobita e Doraemon in DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom





Preparati per una nuova avventura insieme a Doraemon con "Together with Animals", il terzo DLC diDORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom incluso nel Season Pass e nella Deluxe Edition, che ora è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Steam.

Gioca alla mini storia esclusiva del nuovo DLC insieme a Nobita e ai suoi amici nel Regno di Illuma. Impara a usare il gadget segreto, il Tracer Badge, per aiutarli nella loro missione: ritrovare il pulcino perduto! Inoltre, prova un nuovo e simpatico set di abiti a tema animali e arreda la tua stanza con i mobili della serie pasquale!

Da oggi, collegati online con il tuo Nintendo Switch e ottieni il nuovo aggiornamento gratuito con diversi contenuti! Troverai 4 nuovi oggetti per personalizzare la tua avventura: un palloncino di Nobita e Doraemon, nonché il set Abiti estivi e un set Mobili per la casa.

DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom

è ora disponibile per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

