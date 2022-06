Bandai Namco annuncia DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM

Bandai Namco Europe ha annunciato DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM, il seguito della popolare serie nota per la sua celebre mascotte e il suo mondo davvero avvincente.

DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOMoffre una nuova storia emozionante e originale, che vedrà i giocatori impegnati ad aiutare Doraemon e i suoi amici su un pianeta sconosciuto in un farming simulator rilassante e ambientato in un paesaggio pittoresco, ma con elementi naturali realistici come vento, luce e stagioni.





DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOMripropone tutte le caratteristiche più apprezzate di questa fantastica serie, come una simulazione rilassante e dal ritmo piacevole, arricchita da personaggi adorabili, una narrazione avvincente e uno splendido mondo di fantasia", ha dichiarato Koji Nakajima, Producer di Bandai Namco Entertainment.





"DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM consente ai giocatori e ai loro amici d’intraprendere un fantastico viaggio con Doraemon, Nobita e molti altri adorabili personaggi per costruire la propria fattoria e vivere su un altro pianeta".







DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOMoffre una modalità giocatore singolo e un'avvincente modalità in cooperativa offline "couch", in cui sarà possibile fare squadra con un amico per costruire la propria fattoria e divertirsi insieme in tante attività, come raccogliere le colture, occuparsi degli animali o andare a pesca. Il seguito offre anche nuovi gadget di Doraemon e strumenti davvero unici come la "Mini nuvola da pioggia" e il "Ristorante della fattoria", che i giocatori potranno utilizzare per migliorare e gestire la propria tenuta.

DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM

sarà disponibile nel corso del 2022 per Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC tramite Steam.

Altre News per: bandainamcoannunciadoraemonstoryseasonsfriends