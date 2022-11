DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM È ORA DISPONIBILE

Bandai Namco Europe ha annunciato cheDORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM è ora disponibile –solo in digitale in Italia – per Nintendo Switch, PlayStation 5 e STEAM.

Il celebre gatto robotico Doraemon è tornato nella popolare serie di "Story of Seasons" in una nuova storia divertente e commovente.

Prova un gioco di simulazione di fattoria rilassante e ambientato in un paesaggio pittoresco e dall'atmosfera fiabesca, ma con elementi naturali realistici, come vento, luce e stagioni. Guarda i fuochi d'artificio, ammira le stelle o insegui l'alba. Rilassati e crea ricordi indimenticabili con i tuoi amici sul pianeta Illuma.

Per ancora più divertimento e un'esperienza di fattoria piena di sogni, sono stati inclusi più di 80 gadget segreti di Doraemon! Usa i gadget segreti come "Hopter" e "Mini raincloud", per costruire una fattoria tra le nuvole, oppure sfrutta "l'Adapting Ray" per andare sott'acqua e coltivare perle! Potrai anche invitare un amico nelle tue avventure sul pianeta di Illuma grazie alla modalità offline per 2 giocatori.

Sempre oggi, come parte del Season Pass, è disponibile il primo DLC "Winter Tales", che include nuovi abiti, un set di mobili e una mini storia aggiuntiva, offrendo una nuova stagione per Noby e i suoi amici. Saranno pubblicati altri 2 DLC, che aggiungeranno nuove esperienze e tanto divertimento!







Per il trailer:





Infine, sempre oggi è disponibile una demo, che offrirà un primo assaggio di questa piacevole esperienza di gioco su un pianeta tanto sconosciuto quanto familiare. Fai progressi nella demo gratuita e ottieni alcune ricompense speciali per dare inizio alla tua vita in fattoria!

