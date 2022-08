DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM ARRIVA A NOVEMBRE

Bandai Namco Europe S.A.S. ha annunciato cheDORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM, il nuovo titolo della celebre serie di simulazione di fattoria, sarà disponibile dal 2 novembre 2022 –solo in digitale in Italia – per Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC tramite Steam.

DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOMvede il ritorno del celebre Doraemon con nuove avventure e una storia originale. I giocatori aiuteranno Doraemon e i suoi amici a prendersi cura della loro fattoria sul pianeta sconosciuto di Illuma, vivendo un gioco di simulazione di fattoria rilassante e ambientato in un paesaggio pittoresco, ma con elementi naturali realistici, come vento, luce e stagioni. Dai dorati campi di grano ai tramonti spettacolari sul mare fino ai fantastici fuochi d'artificio nel cielo stellato, il mondo di DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM è davvero fiabesco.

Per celebrare l'annuncio della data di lancio, è stato pubblicato anche un nuovo trailer dedicato allo splendido scenario naturale del pianeta di Illuma, ma che svela anche i nuovissimi gadget segreti e il gameplay cooperativo offline per due giocatori diDORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM.

