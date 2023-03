GTA Online: nuova Karin Hotring Everon disponibile

Parti in quarta con la nuova Karin Hotring Everon, disponibile per un periodo limitato

Inoltre, fai mangiare la polvere agli avversari nelle nuove gare Hotring del 2023, ottieni ricompense triple nei Contratti e nei lavori per i clienti dell'autofficina e altro ancora





La Karin Hotring Everon è una rude dinamo delle gare per stock car, con coppia sufficiente a incrinare l'asfalto, scarichi che vengono registrati dai sismografi e una sola velocità: folle.



Quest'auto sportiva è acquistabile presso Southern San Andreas Super Autos, ma sarà disponibile solo fino al 15 marzo.



Nuove gare Hotring del 2023



Il bello delle gare per stock car è che non sempre vince il pilota con l'auto più veloce, quanto piuttosto quello che si rifiuta di perdere. Rendi fieri i tuoi sponsor gareggiando nelle nuove gare Hotring del 2023 e ottieni GTA$ e RP tripli. Questa settimana evita lo sfacelo e piazzati tra i primi 3 in una qualsiasi delle nuove gare elencate sotto per ricevere un bonus di 100.000 GTA$ (che ti saranno accreditati entro 72 ore dal completamento).







Spartiacque



L'ufficio sanitario desidera ricordare ai partecipanti che declina qualsiasi responsabilità per sintomi gastrointestinali dovuti al contatto fisico con il sistema idrico di Cypress Flats. E se i liquami della fogna non bastano a farti rivoltare lo stomaco, ci pensa il rapido tracciato a forma di otto.



Palmer-Taylor



Mentre inali a pieni polmoni più sostanze cancerogene per metro cubo che in qualsiasi altra parte della nazione e guardi il tracciato pericolante e la totale assenza delle misure di sicurezza, ricorda che secondo le postille in piccolo, rinunci ai tuoi diritti legali non appena accendi il motore. Ora concentrati.





Bolingbroke Bowl



I carcerati del Bolingbroke Penitentiary ora possono riflettere sui loro crimini ascoltando la melodia di trenta Hotring che sfrecciano sull'asfalto fuori dalle mura. Purtroppo per loro non c'è modo migliore di mettere in mostra la tua libertà che percorrere giri attorno al Blocco 9.



Arcadius



Faresti proprio di tutto per ravvivare la monotonia. Anche metterti alla guida di una stock car Hotring e lanciarti attraverso la finestra del dodicesimo piano del tuo più acerrimo rivale commerciale urlando "Che ne pensi di questa penetrazione sul mercato?" per vedere affondare le azioni in tempo reale.



Campo Altruisti



Prova a far schizzare il contachilometri nel Chiliad Mountain State Wilderness. Quando sentirai le ruote girare a quindici metri sopra la strada, il ritorno della gioia di vivere è assicurato. Inoltre, la tua aspettativa di vita è di parecchi minuti più lunga degli Altruisti a terra.



Fort Zancudo



Vuoi eseguire un tonneau su un Lazer ma ti preoccupa il premio dell'assicurazione? Per ricreare l'esperienza ti basteranno una Hotring Everon, una pista libera e un abitacolo zeppo di autostima malriposta. Preparati a far saltare tutti i radar militari da qui a San Chianski.



GTA$ e RP tripli nei lavori per i clienti dell'autofficina



Sbarca il lunario onestamente personalizzando nella tua autofficina le auto dei clienti in base alle loro richieste. Prenditi delle libertà a tuo rischio e pericolo, se vuoi, ma in ogni caso tutti i lavori per i clienti dell'autofficina varranno il triplo dei GTA$ e RP che otterresti normalmente.



GTA$ e RP tripli nei finali dei contratti dell'autofficina



Una volta dimostrato che sai il fatto tuo con un po' di gavetta, dai un'occhiata alla lavagna degli incarichi fuori dall'ufficio dell'autofficina per avviare i contratti e ottenere GTA$ e RP tripli per il completamento dei finali fino al 15 marzo.



GTA$ e RP tripli consegnando veicoli da esportazione rari



Le autofficine (che, per inciso, questa settimana sono scontate del 40%) permettono anche di accedere alle consegne di veicoli da esportazione rari, che prima, però, vanno recuperati in città. Consegna i veicoli da esportazione rari elencati sulla lavagna dell'autofficina per ottenere GTA$ e RP tripli.





Veicolo di prova premium: Coil Cyclone II



Hao è famoso per la sua capacità di alterare aspetto e prestazioni delle auto per adattarle alle preferenze del pilota. Fai un salto da Hao's Special Works per dare un'occhiata più da vicino al suo progetto più recente: il nuovo veicolo di prova premium, una versione potenziata e più ecosostenibile della Coil Cyclone II (supercar).





Prova a tempo HSW della settimana



Metti alla prova i limiti della fisica e del tuo motore saettando tra Sandy Shores e La Puerta nella Prova a tempo HSW della settimana.



Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Questa settimana, nell'autosalone Premium Deluxe Motorsport troverai dei veri tesori. Entra nel regno di Simeon per ammirare la nuovissima Karin Hotring Everon (sportiva), disponibile per un periodo limitato.



E non è finita: ci sono anche la Declasse Hotring Sabre (sportiva, 35% di sconto), il Dundreary Landstalker XL (SUV), l'Annis Hellion (fuoristrada, 35% di sconto) e la Pfister Comet (sportiva).





Autosalone Luxury Autos



Stropicciati gli occhi dinanzi alla vetrina dell'autosalone Luxury Autos per vedere realizzati due sogni sotto forma di magnifiche supercar: la Lampadati Tigon (25% di sconto) e la Pegassi Tezeract. E se una o entrambe sono di tuo gusto, puoi anche acquistarle direttamente dalla vetrina!





GTA$ e RP doppi in Sumo



Sumo è un gioco dalle strategie semplici ma efficaci: lanciati contro i nemici per un epico frontale o schiva gli avversari arrembanti per farli uscire dall'area di gioco, finché non resterai l'unico superstite. A prescindere dall'esito, però, questa settimana tutti i partecipanti otterranno ricompense doppie.



Nuove aggiunte alla Serie della comunità



Gareggia nella Serie della comunità per divertirti con alcune tra le migliori attività create dalla comunità di GTA Online con il Creatore. La Serie della comunità offre GTA$ e RP doppi e si arricchisce di sette nuove attività:



Hotring Superspeedway di GuimasTurbo: una gara stunt mozzafiato con curve paraboliche su un tracciato nuovo di zecca.





[¥]#ThrottleJockeys-RX di Yoshawolf: una gara stunt breve ma intensa che esce dai confini delle strade asfaltate per mettere alla prova le capacità dei piloti.





RPG VS INSURGENT VS TRAIN di nico92898: un oggetto inarrestabile? C'è. Un oggetto inamovibile? C'è. In questo Last Team Standing una squadra è armata di lanciarazzi e deve far fuori gli avversari a bordo di alcuni Insurgent. Entrambe devono schivare il treno ad alta velocità che sfreccia di tanto in tanto.





#WEG Cupid’s Castle di warlordweggywoo: una gara stunt per go-kart ambientata in un castello rosa nel cielo.





Crash Race Rainbow di yukamnesia: sarà davvero dura evitare le collisioni mentre attraverserai l'arena multicolore di questa intensa gara stunt.





Royal Brawl di EddieLTU: un deathmatch a squadre per fino a 30 giocatori all'interno di un castello abbandonato che fa parte di un set cinematografico di un film dalle atmosfere decadenti.



Chutes and Splatters di tromatized1970: in questo LTS verticale, una squadra lancia veicoli e altri oggetti pesanti, mentre un'altra tenta di risalire schivando birilli e palle, bus e autopompe.





Prova tre veicoli a ruote scoperte nell'area di prova



Fai un salto nell'area di prova dell'Autoraduno di LS per ammirare tre veicoli a ruote scoperte: la Benefactor BR8 (25% di sconto), la Ocelot R88 e la Progen PR4. Verifica le prestazioni in una prova a tempo, in una Corsa ai checkpoint o in una sessione di guida libera tra le colonne.





Nel frattempo, i piloti in grado di piazzarsi tra i primi 5 nelle gare clandestine per tre giorni di fila potranno mettere le mani su un Canis Seminole Frontier (SUV) dalla formidabile presenza dentro e fuori la strada.



Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: la BF Club



Gira la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per vincere vari premi, tra cui la BF Club (compatta), l'equivalente automobilistico di un flashback psichedelico.





SCONTI



Guadagnati da vivere onestamente completando i lavori per i clienti o intraprendi attività meno lecite avviando Contratti e consegnando veicoli da esportazione rari, il tutto partendo sempre dall'autofficina, disponibile questa settimana col 40% di sconto sul sito di Maze Bank Foreclosures presente nel gioco. E perché non approfittare dello sconto del 40% anche sui potenziamenti e sulle modifiche dell'autofficina, anch'esso valido per tutta la settimana?





E a proposito di veicoli e modifiche, questa settimana c'è un'ampia gamma di veicoli in offerta per arricchire la tua collezione, compresa la indomabile Bravado Buffalo STX:







Bravado Buffalo STX (muscle car) - 35% di sconto

Annis Hellion (fuoristrada) - 35% di sconto

Declasse Hotring Sabre (sportiva) - 35% di sconto

Karin Calico GTF (sportiva) - 35% di sconto

Annis Euros (sportiva) - 35% di sconto

Coil Cyclone II (supercar, solo per PS5 e Xbox Series X|S) - 35% di sconto

Lampadati Tigon (supercar) - 25% di sconto

Benefactor BR8 (ruote scoperte) - 25% di sconto

Vapid Caracara (fuoristrada) - 25% di sconto



Offerte del Furgone delle armi





Hai bisogno nella tua vita di maggiore potenza di fuoco e meno rispetto delle regole? Cerca il Furgone delle armi: il suo inventario cambia rapidamente come la sua posizione in città. Acquista all'ingrosso armi (-10%), oggetti da lancio (-15%) e giubbotti antiproiettile (-20%), il tutto a prezzi scontati.



Oltre ad avere la posizione del Furgone delle armi sempre segnata sulla mappa, gli abbonati a GTA+ godranno di sconti ancora maggiori e ulteriori (come per esempio quello sul lanciamissili a ricerca, valido per tutta la settimana).



Altre News per: onlinenuovakarinhotringeverondisponibile