Barbara D' Urso contro il paparazzo : Avevi giurato che non avresti pubblicato

La conduttrice si è scagliata contro il fotografo che ha scattato foto a lei e ai figli Giammauro ed Emanuele Berardi, di 37 e 35 anni, al parco, con la nipotina appena nata nel passeggino: «Siamo di bassissimo profilo», ha detto. Barbara D'Urso aveva confessato, a fine gennaio, a "Verissimo" di essere diventata nonna: "Sono diventata nonna e vado completamente pazza per mia nipote, purtroppo la vedo poco perché siamo in due diverse città". E il settimanale "Chi" ha pubblicato mercoledì 1 marzo le foto della conduttrice Mediaset con i suoi due figli, Giammauro ed Emanuele Berardi, con il primo di lei accompagnato dalla moglie e dalla figlia appena nata in passeggino. Quello di cui Barbara D'Urso aveva parlato con Silvia Toffanin. Durante "Pomeriggio5" del 1° marzo la D'Urso ha ospitato Alex Fiumara, noto paparazzo del gossip.

E dalla sua presenza è scattato l'assist alla conduttrice: "Volevo dirti una cosa Alex, non preoccuparti oggi perché non è giornata" ha esordito la D'Urso "Sai che ho sempre difeso i paparazzi, adoro ogni paparazzi. Penso che sia un lavoro difficile e ti rispetto molto. Ma oggi non è il giorno perché c'è uno di voi che non si è comportato bene con me. Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, ero nascosto tra la gente con i miei figli. Sono andato da lui e l'ho pregato, gli ho detto davvero 'Ti prego, per favore, tieni queste fotografie per te'. Perché siamo di profilo molto basso, non sono uno di quelli che fare foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Allora gli ho chiesto questo favore. Lui ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite”. Invece sono finite anche in prima pagina.

Chi è Barbara D'Urso

Barbara D'Urso è una famosa presentatrice televisiva italiana, nata a Napoli il 7 maggio 1957. Dopo aver iniziato la sua carriera come modella, ha fatto il suo debutto televisivo nel 1980 come valletta di Maurizio Costanzo nel programma "Premiatissima".

Negli anni successivi ha condotto molti programmi televisivi di successo, diventando una delle figure di spicco della televisione italiana. Tra i suoi programmi più noti ci sono "La Vita in Diretta", "Pomeriggio Cinque", "Domenica Live" e "Grande Fratello VIP".

Barbara D'Urso è nota per il suo stile diretto e deciso, che spesso le ha causato polemiche e critiche da parte di alcuni settori della società italiana. Tuttavia, grazie alla sua professionalità e alla sua capacità di coinvolgere il pubblico, è riuscita a mantenere un grande seguito di fan e a diventare una delle presentatrici televisive più amate del paese.

