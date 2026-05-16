Barbara D'Urso contro Mediaset, spuntano chat private e il progetto di una docuserie

Barbara D’Urso torna ad attaccare Mediaset dopo l’addio alla rete e parla di chat private e presunti veti televisivi. La conduttrice prepara anche una docuserie sulla sua versione dei fatti.

Barbara D’Urso è tornata a parlare pubblicamente della fine del rapporto con Mediaset, riaccendendo lo scontro con l’azienda televisiva dopo mesi di silenzio. In un’intervista rilasciata a La Stampa, la conduttrice ha raccontato di possedere conversazioni private e messaggi che, a suo dire, dimostrerebbero il trattamento ricevuto dopo l’uscita dalle reti del Biscione.

Da Cologno Monzese, almeno ufficialmente, non è arrivata alcuna replica. Negli ambienti vicini all’azienda la vicenda viene considerata sotto controllo e le dichiarazioni della presentatrice non avrebbero modificato il quadro già noto internamente. Anche l’ipotesi di una battaglia giudiziaria non avrebbe generato particolari tensioni, perché ogni aspetto verrebbe affrontato direttamente nelle sedi legali.

Nell’intervista, Barbara D’Urso ha parlato di una situazione vissuta come estremamente pesante. La conduttrice sostiene che sarebbe stato imposto a diverse persone di interrompere qualsiasi contatto con lei dopo l’allontanamento dalla rete. Un racconto che, secondo quanto riferito dalla stessa presentatrice, l’avrebbe colpita profondamente anche sul piano personale.

La vicenda coinvolgerebbe indirettamente anche la Rai. D’Urso ha infatti raccontato di aver trovato ostacoli pure nel servizio pubblico, parlando di presunti veti che le avrebbero impedito di firmare nuovi contratti per programmi di prima serata. Tra i progetti sfumati ci sarebbe stato anche un ritorno televisivo legato a Carramba che sorpresa.

Nei corridoi di Viale Mazzini, il mancato arrivo della conduttrice continua a essere argomento di discussione informale. Alcuni dirigenti si chiederebbero perché un volto così conosciuto e seguito non sia mai stato realmente inserito nei nuovi palinsesti Rai.

Intanto la causa avviata dalla presentatrice potrebbe trasformarsi in una trattativa riservata, con eventuali accordi di riservatezza per evitare un confronto pubblico troppo esposto mediaticamente. Sullo sfondo resta però la volontà di Barbara D’Urso di raccontare la propria versione senza arretrare.

La conduttrice starebbe infatti lavorando a una docuserie dedicata alla sua carriera e agli ultimi anni vissuti lontano dalla televisione. Un progetto che ricorda operazioni editoriali già viste recentemente nel mondo dello spettacolo italiano e che, secondo indiscrezioni, non sarebbe accolto con entusiasmo dai vertici Mediaset.