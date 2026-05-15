Barbara d'Urso contro Mediaset, accuse su addio e programmi saltati dopo il 2023

Barbara d’Urso porta Mediaset in tribunale dopo la rottura del 2023 e parla di isolamento, mancati chiarimenti e progetti televisivi saltati. La conduttrice chiede scuse ufficiali e contesta anche questioni economiche e contrattuali.

Barbara d’Urso ha deciso di portare Mediaset davanti al tribunale civile dopo la fine del rapporto professionale che la legava all’azienda da oltre sedici anni. La conduttrice sostiene di non aver mai ricevuto spiegazioni ufficiali sull’interruzione della collaborazione e chiede chiarimenti, oltre a scuse formali per alcuni episodi avvenuti dopo la sua uscita di scena.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, d’Urso racconta che la decisione di escluderla dai programmi Mediaset sarebbe arrivata all’improvviso nel 2023. Secondo la presentatrice, la comunicazione non le sarebbe stata fatta direttamente dall’azienda ma da altre persone. Da quel momento, afferma di non aver più ricevuto telefonate o messaggi dai vertici del gruppo televisivo.

La conduttrice sostiene inoltre di essere stata isolata professionalmente. Racconta di aver saputo dell’esistenza di un presunto divieto rivolto a chiunque avesse rapporti con lei e aggiunge di possedere materiale utile a dimostrare quanto accaduto. Per questo motivo ha scelto di attendere prima di intervenire pubblicamente, spiegando che preferisce affrontare la questione nelle sedi giudiziarie.

Tra i punti della causa ci sarebbero anche riferimenti a presunte interferenze nella gestione degli ospiti televisivi. Negli atti depositati vengono citate Maria De Filippi e Silvia Toffanin. D’Urso sostiene che alcune decisioni relative alle sue trasmissioni sarebbero passate attraverso produzioni vicine alle due conduttrici. A suo dire, diversi autori, produttori e collaboratori confermerebbero questi episodi durante le testimonianze in aula.

Barbara d’Urso parla anche di occasioni professionali sfumate dopo l’uscita da Mediaset. Racconta di aver partecipato a incontri con dirigenti Rai e responsabili di importanti società di produzione per progetti in prima serata che, però, si sarebbero interrotti improvvisamente senza spiegazioni definitive.

Nel confronto con l’azienda è finito anche il tema economico. Mediaset aveva diffuso una nota in cui sosteneva che la conduttrice avesse guadagnato complessivamente circa 35 milioni di euro durante gli anni di collaborazione. D’Urso replica che quella cifra non sarebbe corretta e ricorda di aver condotto contemporaneamente diversi programmi tra daytime, domenica pomeriggio e prime time. Aggiunge che il gruppo televisivo avrebbe incassato molto di più grazie al lavoro svolto in quel periodo.

La presentatrice torna anche sul periodo del Grande Fratello nei primi anni Duemila. Respinge l’idea di essere stata rilanciata da Mediaset dopo anni di inattività e ricorda di essere stata impegnata allora in fiction Rai di grande successo come Orgoglio. Racconta inoltre di aver affrontato una causa con Titanus dopo aver firmato un contratto in esclusiva che le impedì di partecipare alla seconda stagione della serie.

D’Urso sostiene di non essere stata allontanata dal pubblico né dagli inserzionisti pubblicitari. Lascia invece intendere che dietro l’addio possano esserci state tensioni interne all’ambiente televisivo. Negli atti della causa, spiega, sarebbero presenti documenti, chat e registrazioni raccolte insieme al suo legale Federico Lucarelli.

La conduttrice chiede anche spiegazioni per un post pubblicato nel 2023 sui profili ufficiali Mediaset, giudicato offensivo nei suoi confronti. Dice di non aver mai ricevuto scuse private o pubbliche e considera quel contenuto lesivo della propria immagine personale e professionale.

Secondo il suo racconto, mentre era ancora in corso una trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2025, Mediaset diffuse improvvisamente il comunicato con cui annunciava la fine della sua esperienza a Pomeriggio 5. Una decisione che, sostiene, non le sarebbe stata anticipata.

La mediazione tra le parti non ha portato a un accordo. D’Urso racconta di aver ricevuto una proposta definita “umiliante” e precisa che il nodo principale non riguarderebbe il denaro ma la possibilità di tornare a lavorare in televisione e salutare il pubblico che l’ha seguita per anni.

Oggi la conduttrice racconta di essersi allontanata dalla televisione come spettatrice e di dedicarsi ad altri progetti personali. Mantiene però un rapporto costante con i suoi follower sui social network, soprattutto su X e Instagram, dove continua a ricevere messaggi di sostegno e contenuti creati dai fan.