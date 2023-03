Scontro tra due treni Grecia : oltre 30 morti

L'incidente ferroviario nella zona di Evangelismos è stato uno dei più gravi della storia ferroviaria greca. Due treni passeggeri sono entrati in collisione frontale nei pressi della stazione di Evangelismos, nella regione della Macedonia Centrale. L'incidente ha causato la morte almeno 32 persone 85 sono rimaste ferite.

Secondo le prime indagini, l'incidente è stato causato da un errore umano. Il treno proveniente da Salonicco, che trasportava circa 70 passeggeri, avrebbe dovuto fermarsi alla stazione di Evangelismos per consentire il passaggio del treno in direzione opposta, ma invece ha proseguito la sua corsa sulla stessa linea. Il treno proveniente da Atene ha tentato di frenare, ma non è riuscito ad evitare la collisione.

Le squadre di soccorso sono arrivate sul luogo dell'incidente poco dopo l'incidente e hanno lavorato per ore per estrarre i passeggeri dalle carrozze danneggiate. Gli operatori sanitari hanno fornito cure urgenti ai feriti e li hanno trasportati negli ospedali della zona. Sono state allestite tende e forniti pasti e bevande calde ai passeggeri rimasti bloccati sui treni.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha espresso il suo cordoglio per l'incidente e ha promesso che sarebbe stata fatta luce sull'accaduto. Il ministro dei Trasporti ha avviato un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente e ha chiesto che siano prese misure per garantire che un incidente simile non si verifichi mai più.

L'incidente ha avuto un impatto significativo sul trasporto ferroviario in Grecia, con la sospensione di tutti i servizi ferroviari tra Atene e Salonicco. Gli esperti hanno sottolineato l'importanza di rafforzare la sicurezza ferroviaria in Grecia e di garantire che i treni siano dotati di sistemi di sicurezza avanzati per evitare collisioni e altri incidenti.

In sintesi, l'incidente ferroviario nella zona di Evangelismos è stato un evento tragico che ha causato la morte di numerose persone e feriti molti altri. È importante che le autorità greche prendano le misure necessarie per migliorare la sicurezza ferroviaria e garantire che incidenti simili non si verifichino mai più.

