"32 morti e 85 feriti". Devastante incidente ferroviario, scontro frontale tra treni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dramma in Grecia dove almeno 32 persone sono morte e più di 85 sono rimaste ferite. La tragedia è avvenuta quando un treno passeggeri che trasportava più di 350 persone si è scontrato con un treno merci martedì sera, poco prima di mezzanotte. Ci troviamo nella Grecia centrale, vicino alla città di Larissa. "Abbiamo appena sentito un botto… il vagone ha iniziato a girare, prima di finire di traverso quando siamo riusciti a uscire", ha riferito un passeggero all'emittente pubblica greca ERT. "Sono stati 10 secondi da incubo con il fuoco, non si vedeva molto dal fumo", ha detto un secondo passeggero. In queste ore chiaramente i soccorsi sono all'opera nel disperato tentativo di trovare qualche sopravvissuto sotto le lamiere. Si prevede tuttavia che il bilancio delle vittime aumenterà. Il treno passeggeri viaggiava dalla capitale Atene a Salonicco, la seconda città più grande della ...

