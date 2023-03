Scontro tra treni in Grecia | 36 morti e decine di feriti tra i vagoni in fiamme

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ?? 'Esiste il pericolo di uno scontro militare aperto' tra la Russia e gli Usa. ?? ?? L’intervista di Andrei Sushent… - Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ier… - Agenzia_Italia : Si tratta del peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai visto. L'incidente ha interessato un treno merc… - RisolutoOnline : Scontro tra due treni in Grecia, oltre 30 morti e 85 feriti - Unomattina : Grecia: scontro tra due treni stamane all'alba, drammatico il bilancio delle vittime: 36. Coinvolti un treno merci… -

Intorno alla mezzanotte (ora locale) un treno passeggeri in viaggioAtene e Salonicco con 350 persone a bordo si è scontrato con un convoglio merci nei pressi della ... Unofortissimo che ha ...Un treno che viaggiavaAtene e Salonicco è deragliato provocando più di 30 morti e diversi feriti. Secondo le prime informazioni, tre vagoni sono deragliati nella città di Larissa (Grecia centrale) dopo che un treno ...Oltre 30 persone sono morte e oltre 85 sono rimaste ferite nell'incidenteun treno merci e uno passeggeri che viaggiavaAtene e Salonicco, in Grecia. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e il bilancio potrebbe aggravarsi ancora, hanno avvertito i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati negli ...

Grecia, scontro fra treni: almeno 32 morti e 85 feriti. Le autorità locali: "A bordo molti studenti universit… la Repubblica

Attualmente 66 feriti risultano ricoverati in ospedale, di cui 6 in terapia intensiva. A provocare il disastro è stato uno scontro tra due treni all'altezza della città di Tempe nella Grecia centrale.Un gravissimo incidente ferroviario si è verificato a Larissa, in Grecia. Almeno 32 persone sono morte e 85 sono rimaste ferite dopo lo scontro tra un treno merci e uno passeggeri, avvenuto nella ...