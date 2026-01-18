Scontro tra treni in Andalusia: deragliamento ad Adamuz, almeno due morti e traffico bloccato

Un deragliamento ha provocato lo scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia: almeno due vittime, diversi feriti e traffico ferroviario sospeso tra il Sud della Spagna e Madrid.

Un grave incidente ferroviario ha colpito l’Andalusia nel pomeriggio, nei pressi della località di Adamuz, in provincia di Cordova. Due convogli ad alta velocità sono rimasti coinvolti in un impatto dopo che uno di essi è uscito dai binari, causando almeno due vittime e numerosi feriti.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, un treno della compagnia Iryo diretto a Madrid ha perso l’assetto durante l’attraversamento dei deviatoi di accesso al binario 1 della stazione. Il convoglio ha così invaso la linea adiacente, colpendo un altro treno in transito verso Huelva, che a sua volta è deragliato.

L’impatto ha avuto conseguenze immediate sulla rete dell’alta velocità: la circolazione tra l’Andalusia e la capitale è stata interrotta, con ripercussioni sui collegamenti verso la stazione di Madrid Puerta de Atocha.

Tra i passeggeri a bordo del treno partito da Malaga si trovava anche un giornalista della radio pubblica spagnola, che ha descritto l’evento come «un terremoto improvviso». Ha riferito che gli ultimi due vagoni sono usciti dai binari e che uno si è completamente rovesciato.

Il personale ferroviario ha attivato subito le procedure di emergenza, chiedendo l’aiuto di passeggeri con competenze sanitarie e utilizzando i martelletti di sicurezza per rompere i vetri e consentire l’evacuazione. Le operazioni di soccorso sono state rese più difficili dalla presenza di persone rimaste bloccate nel vagone ribaltato.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause tecniche del deragliamento e per ripristinare la sicurezza sulla tratta, mentre proseguono gli accertamenti sul numero esatto dei feriti e sulle condizioni dei passeggeri coinvolti.