Molly Medusa: data di uscita nel nuovo trailer

L’imminente gioco indie Molly Medusa ha un nuovo trailer e una data di uscita fissata al 20 Aprile. Burning Planet Digital ha infatti annunciato che Molly Medusa, il gravity-game sviluppato da Neckolt, verrà lanciato su Nintendo Switch il 20 Aprile.



Niklas Hallin, il creatore del gioco, fa sapere:

"Abbiamo raccolto un sogno, la grande ambizione di uno scultore, la sua faccia di pietra così imperturbabile, con teneri tendini intrappolati nel tempo e muscoli di marmo come pietra. Pietra, pietra, pietra! Povera Molly, tutti i tuoi amici sono di pietra!"

Solitudine e dune di sabbia - salpa, cercatore di vendetta! Viaggia attraverso la tana labirintica del Minotauro (Bull of Justice) e giù per il rosso sangue nei fiumi degli Inferi. Attraverso le sale infestate dai gufi di Minerva. Su è giù, giù è su. La realtà è molto differente, in questo viaggio della mente. Frantumati e trascendi!

Perché è quella crudele maledizione, quella mostruosa malattia, che avvolge la tua anima solitaria, una malefatta di Circe dai mille volti, la rovina di Ulisse, che ti rende uno straniero, un’intoccabile, una regina di sputi, tossica al tatto, inadatta e profana. S-s-s-serpentina e ancora divina, quella crudele maledizione, che gli dei chiamano: MEDUSA.

Controlla il trailer della data di uscita di Molly Medusa su YouTube: https://youtu.be/IdeV6C0vP-o







Molly Medusa uscirà su Nintendo Switch il 20 aprile 2023.





