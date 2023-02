Premier Meloni oggi a Kiev a colloquio con Presidente Biden

Ladel Consiglioha avuto ieri sera untelefonico con ildegli Stati uniti,. Lo comunica Palazzo Chigi. IlUsa ha chiamatoappena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all'Ucraina, compresa l'assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria. La, ieri a Varsavia, è ora in viaggio verso, dove vedrà ilucraino Zelensky.

Altre News per: premiermelonioggikievcolloquiopresidentebiden