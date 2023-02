GTA Online: 50 veicoli per gli abbonati a GTA+ ed Emperor Vectre

Garage di Eclipse Blvd da 50 veicoli per gli abbonati a GTA+ ed Emperor Vectre

In più, nuove colorazioni per le armi presso il Furgone delle armi, 50% di sconto sulle modifiche dei veicoli da Benny's Original Motor Works e altro ancora





Amplia la tua collezione di veicoli con il nuovo e spaziosogarage di Eclipse Blvd, disponibile gratis come uno dei tanti vantaggi esclusivi dell'abbonamento a GTA+, disponibile per i giocatori di GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S. Abbonandoti avrai anche un bonus mensile di 500.000 GTA$ e molto altro ad appena 5,99 € al mese.







Nuovo garage di Eclipse Blvd



Il garage multipiano situato a Eclipse Blvd, è uno splendido spazio per esporre i propri veicoli e una prestigiosa proprietà a cinque piani in grado di ospitare fino a 50 veicoli.



Ottieni gratis questa lussuosa nuova proprietà e uno dei tre stili di decorazione (Immacolato, Industriale e Indulgente) dal sito di Dynasty 8 in gioco. Questi stili di decorazione possono essere osservati in anteprima, cambiati e applicati individualmente ai singoli piani dalla sezione di decorazione del garage di Eclipse Blvd del menu Interazione all'interno del garage.



Inoltre, è possibile applicare 12 diversi colori dei dettagli all'intero garage o ai singoli piani. Ogni piano del garage multilivello include un ritrovo completo di posti a sedere, drink, TV e telecamere di sicurezza, accessibili da un portatile, per sorvegliare il tetto e gli esterni.







Emperor Vectre gratis

Amplia la tua già formidabile flotta di veicoli con l'auto sportivaEmperor Vectre, gratis questo mese per gli abbonati a GTA+ dal sito di Legendary Motorsport in gioco, con tanto delle nuove livreeMambas 24 e Sword Boy.









Bonus del Furgone delle armi e livree per armi gratis

Oltre a essere segnalato costantemente sulla mappa degli abbonati, il Furgone delle armi offre agli abbonati a GTA+ forti sconti e le esclusive livree Lucha Libre per il coltello e per la mazza da baseball.







Servizi di Downtown Cab Co.

Gli abbonati a GTA+ possono utilizzare gratuitamente i servizi della Downtown Cab Co., senza nemmeno pagare l'opzione per saltare il viaggio. Oltre alle corse gratuite, gli abbonati possono utilizzare più frequentemente l'opzione per

saltare il viaggio, con un'attesa di appena 5 minuti tra una corsa e l'altra.





50% di sconto sulle scorte per il Laboratorio di acidi

Non permettere che i tuoi clienti riacquistino lucidità: prolunga il loro trip per sempre. Mantieni attive le tue operazioni conlo sconto del 50% sulle scorte per il Laboratorio di acidi e Mutt continuerà a sfornare esaltanti sostanze stupefacenti

GTA$ e RP tripli nelle missioni di Ron

Cerca un affine spirito paranoico chiamando "il nervoso" Ron Jakowski e sarai ricompensato a dovere. Lemissioni ricevute da Ron offrono GTA$ e RP tripli agli abbonati a GTA+ fino al 15 marzo.

GTA$ e RP doppi nelle gare terrestri

Soddisfare la propria vena competitiva è già una bella ricompensa, ma a prescindere dal risultato tutti gli abbonati a GTA+ otterrannoil doppio dei soliti GTA$ e RP nelle gare terrestri.

50% di sconto sulle modifiche per veicoli di Benny's

Possedere un garage multipiano pieno di veicoli rari non è abbastanza: bisogna anche valorizzarli. Assicurati di far notare a tutti i tuoi bolidi approfittando dello sconto del 50% su tutte le modifiche esclusive per veicoli da Benny's Original Motor Works e metti a punto i tuoi mezzi come preferisci.

E altro ancora

Come sempre, gli abbonati a GTA+ possono scegliere di corrompere le forze dell'ordine o di attivare l'Organizzazione fantasma dal menu Interazione senza alcun costo aggiuntivo. Anche tutte le richieste di veicoli per boss e CEO sono gratis per gli abbonati a GTA+.

Gli abbonati possono inoltre acquistare speciali carte prepagate Shark GTA+, disponibili in tutti i tagli, che frutteranno il 15% di GTA$ in più. Saranno disponibili nelle relative pagine del negozio nel menu di pausa su PS5 e Xbox Series X|S.

Per soli 5,99 € al mese, gli abbonati a GTA+ possono riscattare i vantaggi illustrati sopra in qualsiasi momento durante l'evento. Inoltre, ogni mese di abbonamento garantisce un bonus di 500.000 GTA$, depositato in automatico al momento del pagamento dell'abbonamento sul loro conto presso la Maze Bank. Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+.



