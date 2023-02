Ottieni il tuo Friend's Pass e accedi alla Curator's Cut di The Devil in Me!

A partire da oggi, tutti i possessori diThe Dark Pictures Anthology: The Devil in Me avranno accesso gratuito per un mese al Friend's Pass, che consentirà loro di giocare al titolo tramite la modalità multigiocatore Storia condivisa con un amico che non lo possiede. L'offerta del Friend’s Pass è disponibile per tutte le piattaforme con entrambi i giocatori che devono però utilizzare la stessa piattaforma.

Insieme al Friend's Pass, sarà disponibile anche la Curator's Cut, che darà l'opportunità di giocare dal punto di vista di un altro personaggio, nonché di provare nuovi esiti con scene esclusive dopo aver giocato la prima volta.

Guarda il trailer italiano:

https://youtu.be/DS3OOqRSaqc

The Devil in Me è il quarto capitolo di The Dark Pictures Anthology, una serie di giochi horror cinematograficamente intensi, indipendenti e ramificati, in cui ogni titolo offre una storia inedita con nuove ambientazioni e personaggi.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

