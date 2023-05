THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: MAN OF MEDAN DISPONIBILE PER SWITCH

Bandai Namco Europe e Supermassive Games sono lieti di annunciare cheThe Dark Pictures Anthology: Man of Medan è ora disponibile per Nintendo Switch.

Dopo un'emozionante prima stagione di The Dark Pictures Anthology, la storia che ha dato inizio alla serie arriva su Nintendo Switch. Ora anche i possessori di Nintendo Switch potranno vivere la terrificante e misteriosa avventura diMan of Medan, creata da Supermassive Games.

InMan of Medan, cinque amici salpano per una vacanza fatta di mare e immersioni, ma durante la giornata saranno sorpresi da una tempesta che trasformerà il loro viaggio in qualcosa di molto più sinistro e terrificante. I giocatori potranno esplorare la nave fantasma e vivere l'intera storia, oltre a provare la versione estesa del capitolo Flooded e la modalità Curator's Cut, disponibile sempre al lancio.

I nuovi utenti e i fan del franchise potranno vivere l'atmosfera terrificante diMan of Medan da soli o con gli amici, grazie alla possibilità di giocare l’intera storia con la modalità multiplayer online Storia Condivisa per 2 giocatori o con la modalità Serata al Cinema in cooperativa offline per un massimo di 5 giocatori.

Scopri la storia terrificante diThe Dark Pictures Anthology: Man of Medan nel nuovo trailer:

https://youtu.be/TG5OPe6jyaU





The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

è già disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, e ora è acquistabile anche per Nintendo Switch.

