The Dark Pictures Anthology: Little Hope - Nintendo Switch

Bandai Namco Europe e Supermassive Games sono lieti di annunciare il lancio diThe Dark Pictures Anthology: Little Hope per Nintendo Switch.

Quattro studenti del college restano bloccati con il proprio insegnante in una cittadina isolata e remota dopo che il loro autobus ha un incidente a causa del maltempo.

Intrappolati dalla nebbia misteriosa che avvolge la cittadina di Little Hope, cercano disperatamente un modo per andarsene, mentre alcune visioni del passato li tormentano nell'ombra.

Attraverso queste visioni misteriose, assistono alla terribile storia di quel luogo e agli eventi spaventosi dei processi delle streghe di Andover. Dovranno quindi comprendere il motivo delle apparizioni e cercare di fuggire da Little Hope.

Come in ogni gioco della serie di The Dark Pictures Anthology, i giocatori potranno vivere la storia da soli, in compagnia di un amico online oppure lasciare il proprio destino nelle mani di altri quattro amici nella modalità offline Serata al Cinema. In ogni caso, dovranno scegliere il proprio gruppo con molta attenzione e tenere d'occhio eventuali suggerimenti, perché ogni decisione potrà fare la differenza tra la vita o la morte.

Prendi coraggio e guarda il trailer diThe Dark Pictures Anthology: Little Hope:

https://youtu.be/0h8OVDDzO_I

The Dark Pictures Anthology: Little Hopeè ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

The Dark Pictures Anthology

è una serie di giochi horror cinematograficamente intensi, indipendenti e ramificati, progettata per offrire periodicamente una nuova esperienza di gioco terrificante. Ogni gioco è indipendente e include una nuova storia e ambientazione, oltre a un nuovo cast di personaggi.

