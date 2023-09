The Dark Pictures Anthology: Little Hope annunciato per Nintendo Switch

Il secondo titolo nella The Dark Pictures Anthology arriverà su Nintendo Switch il 5 ottobre, ma è già prenotabile!

Dopo aver deviato verso la cittadina di Little Hope a causa del maltempo, una classe di studenti dai rapporti piuttosto tesi esce illesa e senza un graffio da un terribile incidente stradale col proprio pullman. Mentre esplorano quella che sembra una città abbandonata, restano intrappolati da una nebbia impenetrabile e misteriosa, ma quando cercano un modo per fuggire, iniziano ad avere strane visioni del passato che iniziano a perseguitarli.

Attraverso queste visioni misteriose, assistono al terribile passato della cittadina e agli eventi spaventosi dei processi delle streghe di Andover. Devono quindi comprendere il motivo delle apparizioni e fuggire da Little Hope, mentre alcuni demoni infernali gli danno la caccia senza tregua.

E dovranno farlo prima che le forze del male presenti a Little Hope trascinino le loro anime all'inferno!

Lasciate ogni speranza, o voi che entrate...

The Dark Pictures Anthology: Little Hope sarà disponibile per Nintendo Switch dal 5 ottobre 2023, mentre è già possibile prenotarlo.

Il gioco è attualmente disponibile anche per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

