GTA Online: Festeggia il giorno di San Valentino e altro ancora

Festeggia il giorno di San Valentino con ricompense triple in Finché morte non vi separi, una mitragliatrice Gusenberg gratis, nuovi capi d'abbigliamento e altro ancora





Il futuro fa paura. Allora perché non salire a bordo di una Classique Broadway (muscle car) e viaggiare a ritroso nel tempo, quando i design futuristici sapevano di speranzosa utopia anziché di una tetra condanna apocalittica?



La Classique Broadway è ora disponibile per l'acquisto presso Southern San Andreas Super Autos.



Porta 50 clienti a destinazione con gli incarichi da tassista per sbloccare la livrea Downtown Cab Co. per la Classique Broadway e ricreare la sensazione di lusso dei bei tempi andati, con tanto di voluttuose spire di fumo di sigaretta senza filtro.



Ottieni abbigliamento a tema San Valentino e altro ancora



Questa settimana a Los Santos si respira un'atmosfera romantica, mista a smog e fumo di pistola. Festeggia San Valentino effettuando l'accesso a GTA Online durante la settimana per ricevere il Blazer San Valentino e il Ciondolo cuore spezzato, elementi essenziali per qualsiasi completo in vista di una romantica serata.



Acquista la nuova Classique Broadway entro il 15 febbraio per ricevere anche la livrea Los Santos Lovers prima del 24 febbraio.



GTA$ e RP tripli in Finché morte non vi separi



Non c'è nulla di più romantico che combattere insieme al proprio partner per restare l'ultima coppia ancora in vita in Finché morte non vi separi. Questa settimana resta vicino al tuo partner per ricevere salute bonus ed elimina le altre coppie invidiose per ottenere ricompense triple.



GTA$ e RP tripli in Matrimonio di fuoco



Le relazioni si basano sull'intimità, come quella che si viene a creare nelle sparatorie a distanza ravvicinata all'esterno della chiesa di Paleto Bay. Spara ora o taci per sempre in Matrimonio di fuoco, che fino al 15 febbraio offre GTA$ e RP tripli.



Sconti del Furgone delle armi e mitragliatrice Gusenberg gratis



Torna con la mente ai bei tempi andati dei proiettili sparsi indiscriminatamente intorno al bersaglio con la mitragliatrice Gusenberg, acquistabile questa settimana da Ammu-Nation o dal Furgone delle armi.





Approfitta inoltre degli sconti su una selezione di armi (-10%), armi da lancio (-15%) e giubbotti antiproiettile (-20%) acquistando dal Furgone delle armi. E per gli abbonati a GTA+, lo sconto raddoppia!





Questa settimana il Furgone delle armi vende:



Mitragliatrice Gusenberg (gratis per questa settimana) | Pistola da tiratore | Fucile a canne mozze | Cannone a rotaia | Fabbricavedove (35% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Lanciagranate compatto (30% di sconto)



Coltello (inclusa la livrea Trip per gli abbonati a GTA+) | Mazza da baseball (inclusa la livrea Trip per gli abbonati a GTA+)





Nuovi capi d'abbigliamento disponibili



Distinguiti dalla massa indossando i nuovi capi disponibili presso Binco, Suburban e Ponsonbys, come le giacche in denim, i cappelli da camionista, le scarpe di tela e i jeans designer.





Veicolo di prova premium: Pfister Astron custom



Fai un salto all'Hao's Special Works all'interno dell'Autoraduno di LS per modificare la tua auto con migliorie da urlo sia in fatto estetico che tecnico. E già che sei lì, dai un'occhiata al veicolo di prova premium di questa settimana e magari facci un giro di prova, perché stiamo parlando del modificatissimo e potenziatissimo Pfister Astron custom (SUV)!



Prova a tempo HSW della settimana



Una volta consegnato un veicolo adatto nelle mani di Hao e dei suoi uomini, l'ultimo test da fare è metterlo alla prova lungo il tratto tra Pacific Bluffs e Mount Gordo nella prova a tempo HSW di questa settimana.



Trova i diamanti nel caveau durante il Colpo al Casinò Diamond



Anche una minima possibilità di trovare diamanti nel caveau del Casinò e Resort Diamond è sufficiente a far venire l'acquolina in bocca. Tieni gli occhi bene aperti la prossima volta che tenterai il Colpo e il bottino potrebbe lasciare a bocca aperta te e il tuo amato partner!



50% di GTA$ e RP in più per chi completa gli Omicidi in linea



Franklin avrebbe degli incarichi importanti e riservati da assegnare, ma non ritiene la sua linea telefonica sufficientemente sicura da chiamare. Fino al 15 febbraio, liquida i bersagli e completa gli Omicidi in linea per ottenere il 50% di GTA$ e RP in più.



GTA$ e RP doppi nella serie della comunità



La creatività e l'ingegno della community di GTA Online continua a sorprenderci. L'ultima serie di attività create dagli utenti aggiunta alla serie della comunità ne è la prova lampante e le ricompense doppie per chi vi prende parte la ciliegina sulla torta.



Le nuove aggiunte alla serie della comunità sono:



Un deathmatch tutti contro tutti ambientato a Little Seoul che utilizza diversi strumenti del Creatore per pompare l'azione: colpi alla testa, uccisioni corpo a corpo e investimenti con veicoli valgono punti bonus.





Una battle royale tra carri armati che inizia in una mappa enorme che man mano si rimpicciolisce. Gli scambi di colpi da lontano si trasformeranno in breve in scontri ravvicinati esplosivi.





Pirates of Los Santos di XGoodFellah



Ti senti un pirata nato qualche secolo troppo tardi? Questo deathmatch a squadre si svolge in due navi pirata al largo di Vespucci Beach. Mettiti alla prova e vedi se la vita in alto mare fa veramente per te!





Avevamo già segnalato questo deathmatch a squadre sul Newswire per la sua visione del centro di Los Santos sepolto dalla vegetazione dove i combattenti lottano per la propria sopravvivenza e abbiamo pensato: perché non includerlo anche nella serie della comunità?



Cosa succede se si uniscono un veicolo caotico come il Phantom Wedge e una formula di successo come quella di Sumo? Detto in una parola: faville. Detto con qualche parola in più: caos assoluto e mastodontico.



Striscia le fiancate degli avversari per arrivare per primo in cima a questo elaborato castello costruito sulla pista dell'LSIA.



Beach Bum di andreww2012



Questo breve circuito per gare stunt disegnato sulla sabbia di Vespucci Beach metterà a dura prova ogni veicolo a trazione integrale, facendo emergere il lato competitivo di ogni pilota che voglia definirsi tale.



Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Fai visita a Simeon Yetarian e al suo autosalone Premium Deluxe Motorsport per dare un'occhiata agli ultimi arrivi: la nuovissima Classique Broadway (muscle car), l'Albany Roosevelt Valor (sportiva classica, 35% di sconto), l'Överflöd Entity MT (supercar, 25% di sconto), l'Übermacht Zion Classic (sportiva classica) e la Vapid Peyote Gasser (muscle car, 35% di sconto).



Autosalone Luxury Autos



Fai un salto all'autosalone di Luxury Autos e spiaccicati sulla sua vetrina a Rockford Hills per ammirare più da vicino la Dewbauchee JB 700W (sportiva classica) e la Declasse Mamba (sportiva classica) e magari acquistare l'una o l'altra (o entrambe) direttamente, senza dover passare dal sito web.



Prova la Emperor Vectre, la Vapid Dominator ASP e la Annis Remus



Quando ti trovi nell'Autoraduno di LS, raggiungi l'area di prova per fare un giro sulla Emperor Vectre (sportiva), sulla Vapid Dominator ASP (muscle car) e sulla Annis Remus (sportiva). I membri dell'Autoraduno di LS che vinceranno un inseguimento per due giorni di fila riceveranno la Obey 8F Drafter, il veicolo trofeo di questa settimana.



Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Albany Roosevelt



Esplorato per bene il casinò, prima di andartene fermati nell'atrio per fare acquisti, bere qualcosa al bar e girare la ruota fortunata per avere la possibilità di vincere le chiavi della Albany Roosevelt (sportiva classica).



SCONTI



A nessuno piace uscire con chi veste trasandato. Allora perché non approfittare dello sconto del 50% sulle giacche e sugli abiti su misura dell'aggiornamento San Valentino assassino?





Se punti a fare tuoi i diamanti del Diamond, dovrai acquistare una sala giochi per farne la tua base operativa. Per fortuna, tutte le sale giochi e relative modifiche e migliorie sono scontate del 35%! I cabinati arcade utili a sostenere l'attività di facciata sono invece scontati del 50%.





Veicoli a prezzo scontato:







Albany Roosevelt Valor (sportiva classica) - 35% di sconto

Vapid Peyote Gasser (muscle car) - 35% di sconto

Överflöd Entity MT (supercar) - 25% di sconto









