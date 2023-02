MAX VERSTAPPEN FIRMA CON EA SPORTS

Il due volte campione del mondo di Formula 1® sarà presente in tutto il Portfolio EA SPORTS

Il marchio EA SPORTS viene aggiunto al casco da gara della stagione 2023 di Verstappen

Electronic Arts ha annunciato oggi che EA SPORTS, leader nell'intrattenimento sportivo interattivo, ha siglato una partnership con il pluri-campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen. L'accordo vedrà il pilota dell'Oracle Red Bull Racing collaborare con il marchio per creare contenuti all'interno del portfolio EA SPORTS. L'accordo prevede anche la sponsorizzazione di Verstappen per la stagione 2023, con il marchio EA SPORTS sul suo casco da gara.

"Max è un pilota tenace e un vero campione che condivide un profondo amore per il gioco", ha dichiarato Andrea Hopelain, SVP del marchio per EA SPORTS & Racing. "Mentre corre per entrare nella storia della Formula 1, siamo entusiasti di collaborare con lui, uno dei migliori atleti al mondo, per avvicinare sempre più fan attraverso le nostre esperienze EA SPORTS".

"Che si tratti di giocare con i miei amici o di rimanere competitivi quando sono lontani dalla pista, EA SPORTS è sempre stata una parte importante della mia vita", ha dichiarato Max Verstappen. "EA SPORTS è un'icona per tanti milioni di fan e sono orgoglioso di rappresentarli per la stagione 2023".

Nelle ultime due stagioni, Max Verstappen è diventato uno dei nomi più importanti di questo sport. Dopo aver vinto il suo primo FIA Formula One World Championship™ nell'ultima gara della stagione 2021, Max ha dominato lo scorso anno, conquistando il titolo al FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022 con quattro gare di anticipo.

