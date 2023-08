MAX VERSTAPPEN SFIDA A BATTERE IL SUO GIRO VELOCE IN F1 23

Contenuti entusiasmanti di ‘F1 World’ e nuove "Sfide Pro" con gli Ambassador EA SPORTS Max Verstappen e Charles Leclerc.



Guarda il campione del mondo presentare la sua sfidaOggi Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) celebra la ripresa della stagione di F1 con nuove sfide e aggiornamenti del gioco in EA SPORTS F1 23 . Il gioco rilascerà le prime due "Sfide Pro", in cui i fan potranno sfidare gli ambassador EA SPORTS Max Verstappen e Charles Leclerc in gare a tempo fantasma. Max Verstappen lancia la sfida in un nuovo video e invita i giocatori a gareggiare contro di lui sul circuito di Zandvoort. Anche Daniel Ricciardo fa il suo grande ritorno nel gioco, con l'aggiunta del tracciato di Singapore aggiornato e di altre sfide ‘F1 World’.Dal 29 agosto al 4 settembre, i fan potranno sfidare il due volte campione del mondo Max Verstappen in un'intensa prova a tempo. Verstappen ha alzato decisamente l’asticella: i giocatori che batteranno il suo tempo di 1:10:621 guadagneranno il suo casco speciale FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2023 nel gioco come riconoscimento della loro vittoria. Il 5 settembre, i giocatori saranno invitati a superare il tempo di gara stabilito da Charles Leclerc, per vincere un oggetto speciale della Scuderia Ferrari per il FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2023.“Siamo entusiasti del lancio della nuova funzione "Sfida Pro" in ‘F1 World’. Dare ai giocatori l'opportunità di confrontarsi e competere direttamente con i loro piloti preferiti nel gioco è qualcosa che abbiamo sempre voluto realizzare", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters. “‘F1 World’ continuerà a evolversi, creando altri momenti in cui i giocatori potranno mettere alla prova le loro abilità nelle corse virtuali contro i loro veri eroi".L'ultimo aggiornamento porterà una serie di nuovi contenuti per i fan, tra cui l' atteso ritorno di Daniel Ricciardo in F1 23. A partire dal 29 agosto, i giocatori potranno mettersi al volante nei panni della leggenda australiana delle corse, oltre a divertirsi con il nuovo layout del Marina Bay Circuit, che è stato aggiornato per riflettere le modifiche reali apportate a diverse curve. Il 19 settembre seguirà il terzo aggiornamento dei punteggi dei piloti, che rivedrà i profili per adattarli alle vere prestazioni.Ulteriori sfide di ‘F1 World’ saranno disponibili per tutto il mese di settembre, tra cui cinque eventi "F1 Replay" e una serie di nuovi scenari curati dallo studio con Valtteri Bottas, Logan Sargeant e Lando Norris per mettere alla prova anche i giocatori più esperti. ‘F1 World’ continuerà a fornire regolarmente aggiornamenti di gioco, consentendo ai giocatori di guadagnare premi esclusivi per la squadra e per la stagione, tra cui oggetti in edizione speciale come la livrea artistica Alfa Romeo F1 Team x BOOGIE.Oltre a gareggiare su tutti i circuiti della stagione 2023 con la propria squadra e i piloti, i giocatori possono provare sulla propria pelle le emozioni della Formula 1 in ‘Braking Point 2’, l'avvincente modalità storia narrativa di F1 23, e scrivere la propria storia attraverso le diverse modalità in singolo e multigiocatore, tra cui il popolarissimo ‘My Team’.Per ulteriori informazioni su F1 23, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam, visita il sito del gioco di Formula 1 e i canali social.

