Lewis Hamilton e Max Verstappen in testa al gruppo - Rivelate le valutazioni dei piloti F1(R) 2021

Formula 1®, Codemasters ed EA SPORTS hanno rivelato oggi l'elenco completo delle valutazioni dei piloti di F1® 2021 in vista del lancio del titolo F1® 2021 che si terrà la prossima settimana, a partire dal 13 luglio.

Le valutazioni dinamiche di My Team, che si aggiorneranno nel corso della stagione, riflettono le prestazioni del mondo reale. Analizzando i vari set di dati, i piloti vengono valutati in base a quattro fattori - esperienza, abilità nella corsa, consapevolezza e ritmo - al fine di arrivare a un giudizio complessivo.

I giocatori possono creare la propria squadra e selezionare un compagno di team dall'attuale mercato di F2™ e F1® per formare l'undicesima squadra in griglia. I giocatori dovranno costruire la reputazione della loro squadra in più stagioni per attirarvi i migliori piloti.

Oggetto di discussione sempre caldo, il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton e l'attuale leader del Campionato Mondiale Piloti Max Verstappen sono in cima alla classifica con un punteggio di 95: ma sono ancora molte le gare in programma, e arriveranno ulteriori cambiamenti.





