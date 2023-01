La wrestler professionista Thea Trinidad, alias WWE Superstar Zelina Vega, sale sul ring in Street Fighter 6

Thea Trinidad, conosciuta anche come WWE Superstar Zelina Vega, è salita alla corda più alta e ha fatto capriole direttamente in Street Fighter 6 come nuova aggiunta al roster dei commentatori in-game. Thea, una fan di lunga data di Street Fighter , porta la sua forza, il suo stile e la sua personalità elettrizzante al crescente elenco di illustri commentatori a colori in Street Fighter 6 . È un'attuale superstar della WWE, giocatrice autoproclamata e non estranea al franchise di Street Fighter , che ha persino modellato il suo ring ring come Juri alla WWE Royal Rumble di questo fine settimana a San Antonio, in Texas.





"Sono stato un giocatore accanito fin da bambino e un grande fan di Street Fighter ", ha detto Thea Trinidad . “Ricordo ancora partite epiche con mio fratello e lo battevo sempre con il mio personaggio preferito Vega. È surreale far parte ora di questo fantastico franchise e sono onorato e grato per questa opportunità unica nella vita.





Dai un'occhiata al trailer qui su YouTube sul sito web di Street Fighter 6





La funzione di commento in tempo reale di Street Fighter 6 incorpora le voci dei famosi commentatori e personalità della Fighting Game Community (FGC) per narrare le partite mentre si svolgono con spiegazioni di gioco di facile comprensione. I commentatori play-by-play recentemente annunciati includono Jeremy "Vicious" Lopez, Ryutaro "Aru" Noda, Kosuke Hiraiwa e Steve "TastySteve" Scott, con un tag team di commentatori a colori tra cui Thea Trinidad, HE Demon Kakka e James "jchensor". "Chen. Questa funzione supporterà i sottotitoli in 13 lingue.





Street Fighter 6 rappresenta la prossima evoluzione della serie Street Fighter con una combinazione di innovazioni di gioco di combattimento uniche in tre nuovissime modalità di gioco - Fighting Ground, World Tour e Battle Hub - e sarà pronto ad affrontare tutti i contendenti quando verrà lanciato in tutto il mondo il 2 giugno 2023 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

